Secondo un'analisi di Spin Factor per l'agenzia di stampa Adnkronos riferita al periodo tra l'11 luglio e il 10 agosto, il leader del M5S Giuseppe Conte registra sia il maggior sentiment positivo sia il più alto volume di interazioni. Sul podio compare anche la sindaca di Genova Silvia Salis, possibile outsider che potrebbe rimescolare le carte in tavola all'interno degli equilibri politici del campo largo.

Il gradimento verso i leader dell'opposizione

Nell'ultimo mese il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è piazzato al primo posto tra i leader di centrosinistra per gradimento online, registrando un sentiment positivo del 32,2% e un totale di 2 milioni e 225 mila interazioni.

A favorire la sua visibilità sono stati diversi eventi politici: dalla partecipazione al palco unitario del campo largo alle dichiarazioni sulla linea riguardo al conflitto in Ucraina, fino all'audizione in commissione Covid.

Al secondo posto si trova la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che registra un sentiment positivo del 27,6% con 567 mila interazioni complessive. Un risultato che mette in chiaro come il gradimento vada più in direzione dell'ex presidente del consiglio, nonostante tutti i classici sondaggi sulle intenzioni di voto registrino il partito di Schlein nettamente sopra il M5s di almeno 6 o 7 punti percentuali.

Il ruolo dei civici e gli altri leader di coalizione

Il terzo gradino del podio è occupato dalla sindaca di Genova Silvia Salis, con il 25,7% di sentiment positivo e oltre 300 mila interazioni.

Sebbene la prima cittadina abbia finora escluso una propria candidatura a eventuali primarie di coalizione, l'esponente centrista Matteo Renzi ne ha sostenuto la figura come una delle opzioni più forti per la guida dell'area moderata. Lo stesso Matteo Renzi si posiziona invece più in basso, con un 19,3% di sentiment positivo a fronte di 455 mila interazioni.

A seguire si posizionano due figure civiche: Alessandro Onorato (Progetto Civico Italia e assessore ai Grandi eventi a Roma) con il 24,5% e Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli) con il 24,0%.

Per quanto riguarda gli altri esponenti politici della coalizione troviamo in ordine: