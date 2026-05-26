Una petroliera ha segnalato un'esplosione esterna mentre si trovava al largo delle coste dell'Oman, a circa 60 miglia nautiche da Muscat. L'incidente, prontamente riportato dall'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), ha visto l'equipaggio e l'imbarcazione dichiarati al sicuro, nonostante una perdita di carburante in mare.

L'esplosione si è verificata specificamente sul lato sinistro di poppa della nave, in prossimità della linea di galleggiamento, un dettaglio che suggerisce un impatto esterno. Il comandante della nave ha confermato l'assenza di feriti tra i membri dell'equipaggio e ha rassicurato che la petroliera non ha subito danni strutturali tali da comprometterne la navigazione.

Tuttavia, la segnalazione di una perdita di carburante in mare rappresenta un elemento di attenzione, evidenziando i potenziali rischi ambientali e operativi in aree marittime trafficate.

Dettagli dell'incidente in Oman

L'analisi della localizzazione dell'esplosione, sul lato sinistro di poppa e vicino alla linea di galleggiamento, rafforza l'ipotesi di un'azione esterna. La petroliera si trovava a circa 60 miglia nautiche da Muscat, una posizione che la colloca in un'area di grande importanza per le rotte commerciali internazionali. Il comandante ha ribadito la segnalazione della perdita di carburante, ma ha anche specificato che non sono stati riscontrati altri danni rilevanti alla struttura della nave o pericoli immediati per il personale a bordo, garantendo così la continuità delle operazioni.

Il ruolo dell'UKMTO

L'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) svolge una funzione essenziale nel garantire la sicurezza della navigazione commerciale in regioni marittime sensibili, come il Golfo di Oman. Questo organismo è incaricato di raccogliere e diffondere informazioni vitali sugli incidenti che coinvolgono le navi mercantili, fungendo da ponte di comunicazione tra le autorità militari e civili e le compagnie di navigazione. La sua azione è fondamentale per coordinare le comunicazioni e fornire aggiornamenti tempestivi sulla situazione delle imbarcazioni in caso di emergenze o eventi critici, come quello che ha interessato la petroliera al largo di Muscat. L'UKMTO contribuisce attivamente a mantenere un elevato standard di vigilanza e risposta rapida per proteggere il traffico marittimo internazionale.