Una significativa operazione della polizia penitenziaria ha portato al sequestro di ben 850 grammi di droga all'interno del carcere di Poggioreale a Napoli. L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, abilmente suddiviso in numerosi involucri, è stato introdotto nel penitenziario attraverso l'uso di un drone, evidenziando nuove sfide nella sicurezza carceraria. L'episodio si è verificato nella giornata del 27 maggio 2026, quando l'attenzione e la prontezza degli agenti hanno permesso di individuare il carico sospetto durante un meticoloso controllo nelle aree esterne della struttura detentiva.

La sostanza illecita, un mix di hashish, marijuana e cocaina, era stata confezionata con cura, presumibilmente per facilitarne il recupero da parte dei destinatari all'interno dell'istituto. Il drone, dopo aver sorvolato il muro di cinta del carcere, ha rilasciato il pacco in una zona strategicamente poco visibile. Tuttavia, l'intervento tempestivo della polizia penitenziaria è stato cruciale, consentendo il recupero dell'intero quantitativo prima che potesse essere distribuito ai detenuti, scongiurando così potenziali gravi conseguenze all'interno della struttura.

L'operazione di sequestro e le nuove minacce

Il successo del sequestro è frutto della vigilanza costante del personale di sorveglianza, che ha rilevato movimenti anomali e ha attivato immediatamente le procedure di controllo e intervento.

Gli agenti sono riusciti a recuperare il pacco contenente la droga pochi istanti dopo il suo lancio, bloccando di fatto la distribuzione delle sostanze illecite. Il sistema utilizzato per questo tentativo di trasporto illecito prevedeva l'impiego di un drone di piccole dimensioni, specificamente scelto per la sua capacità di eludere le barriere di sicurezza del carcere e operare con discrezione.

Il contesto del carcere di Poggioreale

Il carcere di Poggioreale, ufficialmente conosciuto come "Casa Circondariale di Napoli Poggioreale", rappresenta uno degli istituti penitenziari più estesi e complessi d'Italia. Situato nel quartiere omonimo di Napoli, la struttura accoglie un numero elevato di detenuti, rendendo la gestione della sicurezza interna una sfida continua.

Il penitenziario è infatti noto per la sua vasta estensione e per la complessità intrinseca nella prevenzione e nel contrasto ai tentativi di introduzione illecita di oggetti e sostanze proibite, come dimostrato da questo recente episodio che sottolinea la necessità di un'attenzione sempre maggiore e di strategie di sicurezza innovative.