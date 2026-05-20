I primi attivisti della flottiglia, la cui rotta era diretta verso Gaza, sono giunti nel porto di Ashdod, in Israele. Il loro arrivo è avvenuto a bordo di navi della Marina militare israeliana (IDF), dopo l'intercettazione della flottiglia stessa da parte delle forze navali israeliane. Gli attivisti sono stati trasferiti ad Ashdod per essere sottoposti alle necessarie procedure di identificazione e a ulteriori, approfonditi controlli da parte delle autorità israeliane competenti.

Dettagli sull'intercettazione e le operazioni di trasferimento

Le navi della flottiglia sono state fermate in mare aperto, in un'operazione condotta dalla Marina israeliana.

Successivamente, sono state scortate con precisione e in sicurezza verso il porto di Ashdod. Le operazioni di trasferimento degli attivisti, avvenute sotto il controllo diretto della Marina israeliana che ha preso possesso delle imbarcazioni, si sono svolte senza segnalazioni di incidenti di alcun tipo durante il tragitto verso il porto.

Il ruolo strategico del porto di Ashdod

Il porto di Ashdod si conferma come uno dei principali scali marittimi di Israele. La sua posizione è strategica, situato com'è sulla costa mediterranea, a circa 40 chilometri a sud della metropoli di Tel Aviv. Questo snodo portuale riveste un ruolo cruciale non solo per il traffico marittimo commerciale, ma anche e soprattutto per le operazioni di sicurezza nella regione.

Le autorità israeliane, infatti, utilizzano frequentemente il porto di Ashdod per la gestione delle navi intercettate nelle proprie acque territoriali e per l'attento controllo dei passeggeri e dei carichi, specialmente quelli provenienti da aree considerate sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Una volta giunti ad Ashdod, le procedure di identificazione e controllo degli attivisti sono state prontamente avviate dalle autorità preposte. Queste verifiche sono volte ad accertare con accuratezza le identità e le motivazioni che hanno spinto i partecipanti a prendere parte alla flottiglia. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni ufficiali o aggiornamenti significativi riguardo agli sviluppi successivi all'arrivo degli attivisti nel porto israeliano, mantenendo un velo di discrezione sulle fasi successive dell'operazione.