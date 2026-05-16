Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri che risultavano dispersi da ieri nell’area montana di Verzegnis, in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati questa mattina dall’elicottero della Protezione civile Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, nella località di Sella Chianzutan, e successivamente recuperati.

I due escursionisti, di lingua tedesca, erano scomparsi sulle Prealpi Carniche dopo essere partiti per un’escursione. La loro Vespa era stata ritrovata nel parcheggio di Sella Chianzutan, punto di partenza per i percorsi verso il Monte Piombada, innescando le ricerche.

Le complesse operazioni di ricerca e il ritrovamento

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Sores, hanno visto un vasto impiego di risorse. Sono state mobilitate le stazioni del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l’elisoccorso regionale e la Protezione civile, con squadre operative sia a terra che con mezzi aerei. Le attività sono state rese particolarmente difficoltose dalle condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da maltempo e scarsa visibilità, che hanno limitato l’efficacia dei sorvoli e delle squadre a terra.

Nonostante le sfide, l’elicottero della Protezione civile Fvg ha svolto un ruolo cruciale. Durante le operazioni di sorvolo di questa mattina, è riuscito a individuare i due corpi lungo la cresta che collega il Monte Piombada al Monte Bottai.

Dopo la localizzazione, si è proceduto con il delicato recupero delle salme.

Il ruolo della Protezione civile nel soccorso montano

La Protezione civile Friuli Venezia Giulia, ente regionale preposto alla gestione delle emergenze, svolge un ruolo fondamentale nel soccorso in ambiente montano. L'ente coordina gli interventi in stretta collaborazione con istituzioni come il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale. In situazioni di emergenza, la Protezione civile Fvg interviene con squadre specializzate e mezzi aerei, garantendo una risposta rapida ed efficace nelle operazioni di ricerca e recupero, come dimostrato in questa tragica circostanza.