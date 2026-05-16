Il Ministero del Turismo delle Maldive ha annunciato la sospensione e la revoca a tempo indeterminato della licenza di esercizio della "MV Duke of York", la safari boat coinvolta nel tragico incidente che ha causato la perdita di cinque subacquei italiani. Questo severo provvedimento è stato ufficialmente comunicato nella mattina del 16 maggio 2026, alle ore 10:35, a seguito della gravità eccezionale dell'evento che ha profondamente scosso le comunità italiana e locale.

L'imbarcazione, adibita a escursioni subacquee turistiche, stava trasportando i cinque cittadini italiani durante l'immersione che si è purtroppo rivelata fatale.

Il Ministero ha espresso le proprie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato con dedizione alle complesse operazioni di ricerca. Le autorità locali stanno continuando attivamente gli sforzi per recuperare i corpi dei quattro subacquei ancora dispersi.

La revoca della licenza e le operazioni di ricerca

L'incidente ha purtroppo condotto alla morte di cinque subacquei di nazionalità italiana, mentre le ricerche per il recupero dei restanti quattro corpi sono tuttora in pieno svolgimento. Le autorità maldiviane hanno sottolineato l'impegno incessante delle squadre di soccorso, evidenziando la stretta collaborazione instaurata con le famiglie delle vittime.

La sospensione immediata e definitiva della licenza della safari boat rappresenta una misura diretta e ferma in risposta alla natura estremamente critica della situazione, a riprova dell'impegno governativo per la sicurezza.

Il ruolo e le responsabilità del Ministero del Turismo

Il Ministero del Turismo delle Maldive svolge un ruolo di primaria importanza nella regolamentazione e supervisione delle attività turistiche del Paese. Questo include la responsabilità cruciale del rilascio, del costante controllo e, in circostanze di grave entità, della sospensione o revoca delle licenze per le navi safari boat che operano nelle acque territoriali maldiviane. Il mandato primario del Ministero è quello di garantire la sicurezza dei turisti e assicurare il rispetto rigoroso delle normative locali e internazionali. Inoltre, l'ente mantiene rapporti essenziali con le autorità internazionali e le ambasciate, in particolare per la gestione tempestiva ed efficace delle emergenze che coinvolgono cittadini stranieri.