Un nuovo e preoccupante episodio di intolleranza contro i cristiani è stato segnalato a Gerusalemme da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio del 14 maggio 2026, ha visto un partecipante alla "Processione delle Bandiere" sputare su una statua della Vergine Maria situata presso la Porta Nuova, nella storica Città Vecchia di Gerusalemme. Questo gesto, profondamente offensivo, ha immediatamente sollevato indignazione e preoccupazione.

Abunassar ha prontamente diffuso la notizia e un video che documenta l'atto tramite un post sulla piattaforma X, evidenziando la gravità dell'accaduto.

Nel suo messaggio, il coordinatore ha descritto l'azione come "un altro episodio offensivo contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale". Ha inoltre sottolineato l'urgenza di chiedere conto delle sue azioni e di "avviare un percorso di rieducazione" per l'individuo coinvolto, al fine di prevenire future manifestazioni di disprezzo e promuovere una maggiore consapevolezza.

L'episodio di Gerusalemme e il contesto di tensioni religiose

Questo gesto si inserisce in un contesto di tensioni religiose persistenti che caratterizzano la complessa convivenza tra le diverse comunità presenti a Gerusalemme. La statua della Vergine Maria, un oggetto di venerazione per milioni di cristiani in tutto il mondo, rappresenta un simbolo di fede significativo per la comunità locale.

La sua deliberata profanazione ha suscitato una profonda indignazione e un senso di oltraggio tra i fedeli. La rapida diffusione del video sui social media ha amplificato la risonanza dell'evento, generando un coro di richieste di intervento da parte delle autorità per contrastare simili manifestazioni di intolleranza e garantire il rispetto reciproco dei luoghi e dei simboli sacri.

Precedenti episodi di profanazione di simboli cristiani nella regione

L'episodio di Gerusalemme non è purtroppo un caso isolato, ma si colloca in una serie di eventi simili registrati recentemente nella regione che hanno coinvolto simboli cristiani e suscitato condanna. All'inizio di maggio 2026, un soldato israeliano è stato condannato a 21 giorni di prigione militare dopo essere stato fotografato mentre inseriva una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria nel villaggio di Debel, nel sud del Libano.

Le Forze di Difesa Israeliane (FDI) hanno dichiarato di considerare tali atti con estrema gravità, ribadendo il loro impegno per il rispetto della libertà di religione e di culto, nonché per la salvaguardia dei luoghi sacri di tutte le comunità. Hanno inoltre affermato di rafforzare periodicamente i protocolli di condotta per le truppe che operano in aree sensibili, al fine di prevenire simili incidenti.

In un altro grave incidente, due militari sono stati allontanati dal servizio di combattimento e condannati a 30 giorni di prigione dopo che uno di essi aveva distrutto con un martello la testa di una scultura di Gesù crocifisso, mentre il suo compagno riprendeva la scena. Questi ripetuti eventi sottolineano la necessità impellente di un monitoraggio costante e di interventi decisi da parte di tutte le parti coinvolte per prevenire gesti che possano alimentare ulteriormente le tensioni tra le diverse fedi presenti nella regione, promuovendo attivamente il rispetto interreligioso e la tolleranza.