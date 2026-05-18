Un tragico evento ha scosso la comunità di Casoria: Adriano D’Orsi, un sedicenne del luogo, è deceduto nella tarda serata di sabato 16 maggio 2026. Il ragazzo, noto per la sua allergia al lattosio, aveva consumato un gelato presso una gelateria che frequentava regolarmente, scelta proprio perché offriva prodotti idonei alla sua condizione.

Subito dopo aver mangiato il cono, scelto tra i gusti definiti “liberi dallo zucchero presente naturalmente nel latte”, Adriano ha accusato un malore improvviso. Nonostante gli amici lo abbiano accompagnato a casa del padre, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, portando al decesso poco tempo dopo.

Indagini sulla morte del giovane

La Procura di Napoli Nord ha immediatamente disposto il sequestro della salma per effettuare un’autopsia. L’esame post-mortem servirà ad accertare con precisione le cause del decesso. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Casoria, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Allergie alimentari e intolleranze: le differenze

È importante distinguere tra allergia alimentare e intolleranza. L’allergia, in particolare quella alle proteine del latte, può scatenare reazioni severe, inclusi shock anafilattici potenzialmente letali. L’intolleranza al lattosio, invece, è una condizione legata a un deficit enzimatico che si manifesta prevalentemente con sintomi gastrointestinali e non è considerata pericolosa per la vita.

Tuttavia, anche in presenza di prodotti etichettati come “senza lattosio”, chi soffre di allergia alle proteine del latte deve prestare la massima attenzione, poiché la contaminazione o la presenza di tracce di latte possono comunque innescare reazioni avverse.