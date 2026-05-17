I venti cittadini italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York, coinvolti in un drammatico incidente che ha visto la scomparsa di cinque subacquei dopo un'immersione al largo dell'isola di Alimathà, nelle Maldive, sono finalmente rientrati in patria. Il loro aereo è atterrato all'aeroporto di Malpensa, uno dei principali scali internazionali italiani, poco prima delle 21, concludendo così un viaggio di ritorno lungo e atteso dopo i fatti avvenuti nell'arcipelago indiano.

Il lungo e complesso viaggio di rientro in Italia

Il percorso di rientro per il gruppo di italiani è stato articolato e ha richiesto diverse tappe.

La partenza è avvenuta dalla capitale maldiviana, Malè, un importante snodo per i collegamenti aerei della regione. Da lì, il volo ha effettuato uno scalo intermedio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, un hub aeroportuale di rilevanza globale che serve numerose rotte internazionali. Dopo la sosta, il viaggio è proseguito verso l'Europa, fino all'atterraggio all'aeroporto di Malpensa. Questo scalo, situato in provincia di Varese, è un punto di riferimento fondamentale per il traffico aereo italiano e internazionale, gestendo quotidianamente un elevato numero di passeggeri e collegamenti con destinazioni in tutto il mondo. L'arrivo a Malpensa ha segnato il termine di un'esperienza complessa e il tanto atteso ritorno sul suolo nazionale per i venti cittadini.

Dettagli sull'incidente e il contesto maldiviano

L'episodio che ha coinvolto i venti italiani e i cinque subacquei dispersi si è verificato a seguito di un'immersione nelle acque dell'Oceano Indiano, al largo delle coste maldiviane. Lo yacht Duke of York, l'imbarcazione su cui si trovavano i cittadini italiani, era impegnato in attività di immersione, una pratica molto diffusa e apprezzata in questa area geografica. La zona specifica dell'incidente è stata individuata nei pressi dell'isola di Alimathà, una località che gode di grande fama tra gli appassionati di subacquea a livello internazionale. Alimathà è infatti riconosciuta come una delle destinazioni più note delle Maldive per le sue eccezionali opportunità di immersione, grazie alla ricchezza della sua fauna marina e alla bellezza dei suoi fondali.

L'isola è situata nell'atollo di Vaavu, una porzione dell'arcipelago che si trova a est della capitale Malè, consolidando la sua posizione come meta privilegiata per il turismo subacqueo. L'incidente ha gettato un'ombra su un'area altrimenti idilliaca, richiamando l'attenzione sulla sicurezza delle attività ricreative in mare.