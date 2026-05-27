Un tragico episodio ha scosso la città di Milano nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2026. Un giovane di 22 anni, di origine straniera, è deceduto all'ospedale Fatebenefratelli a seguito di un'aggressione avvenuta la sera precedente. Il ragazzo era stato accoltellato nella tarda serata del 26 maggio, poco dopo le 22, presso la stazione di Milano Certosa, situata in via Mambretti.

L'aggressione si è verificata sulla banchina del binario 6, in un contesto di violenza che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scaturito da una rissa che ha coinvolto diverse persone.

Il giovane ha riportato una grave ferita da arma da taglio alla gamba sinistra. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente, eseguendo manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione sul posto, prima di trasportarlo d'urgenza in codice rosso all'ospedale. Nonostante gli sforzi del personale medico, le sue condizioni sono apparse subito critiche e il ragazzo è purtroppo deceduto durante la notte.

I soccorsi e le indagini sull'accaduto

Sul luogo dell'aggressione, al binario 6 della stazione, sono giunti immediatamente gli agenti della Polfer per avviare le indagini. Contestualmente, i sanitari del 118 sono intervenuti con due ambulanze e un'automedica per prestare le prime cure. Oltre al giovane che ha perso la vita, era presente un'altra persona, presumibilmente un parente, che ha ricevuto assistenza per leggere abrasioni alla mano e alla gamba destra ed è stata trasportata all'ospedale Sacco in codice verde.

Le prime testimonianze e i rilievi indicano che, al momento dell'arrivo dei soccorsi, i responsabili o le persone coinvolte nella rissa si sarebbero dati alla fuga a bordo di un treno, rendendo più complesse le prime fasi delle indagini volte a identificare i responsabili di questo grave atto di violenza. Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare i soggetti coinvolti.

La stazione di Milano Certosa: contesto e sicurezza

La stazione di Milano Certosa, situata in via Mambretti, rappresenta un importante snodo ferroviario per la zona nord-ovest della capitale lombarda. Questa stazione serve numerose linee suburbane e regionali, svolgendo un ruolo cruciale nel collegare Milano con diverse località della Lombardia.

La gestione della sicurezza all'interno della stazione è affidata alla Polizia Ferroviaria (Polfer), che ha il compito di intervenire in situazioni di emergenza, come episodi di violenza o altre criticità, garantendo la tutela dei passeggeri e del personale ferroviario. L'intervento della Polfer in questo tragico evento sottolinea l'importanza del loro ruolo nella prevenzione e gestione di tali situazioni.