Una tragica fatalità ha scosso Atri questa mattina, dove Gabriella Pelusi, 79 anni, è deceduta al pronto soccorso di Pescara a seguito di un investimento avvenuto in viale Aldo Moro. L’incidente, verificatosi intorno alle 10, ha coinvolto anche una seconda donna di 75 anni, rimasta gravemente ferita e trasportata d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo.

Secondo le prime ricostruzioni, le due donne stavano attraversando la strada quando sono state travolte da una Fiat Panda, guidata da un uomo di 40 anni. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Il traffico nella zona ha subito significativi rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi.

I soccorsi e i controlli sul conducente

L’uomo alla guida della Panda è stato sottoposto ai controlli previsti per accertare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue. I risultati degli esami sono tuttora attesi. Il personale del 118 è intervenuto prontamente per assistere le due vittime. Gabriella Pelusi è stata trasportata al pronto soccorso di Pescara, dove purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo. La seconda donna, in gravi condizioni, è stata ricoverata all’ospedale Mazzini di Teramo.

Il ruolo della Polizia Locale

La Polizia Locale di Atri, intervenuta sul luogo dell’incidente per i rilievi, svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza stradale e la gestione del traffico all’interno del territorio comunale. L’ente è inoltre attivo nelle attività di prevenzione e controllo, intervenendo in caso di sinistri per collaborare alla ricostruzione della dinamica e tutelare i cittadini coinvolti.