Il Crotone prova a guardare avanti con prudente fiducia. La priorità assoluta resta l’iscrizione al campionato di Serie C 2026-2027, passaggio decisivo per programmare il futuro sportivo e societario. Il termine fissato al 16 giugno rappresenta una data chiave per il club rossoblù, ancora alle prese con le difficoltà economiche legate all’Amministrazione Giudiziaria. Solo dopo l’ufficialità dell’iscrizione la società potrà definire budget, strategie di mercato e guida tecnica della nuova stagione con la scelta del nuovo allenatore che potrebbe non essere più Emilio Longo, in scadenza di contratto.

Panchina Crotone, Emilio Longo verso l’addio

Uno dei nodi principali riguarda la guida tecnica. La permanenza di Emilio Longo appare oggi complicata. Il tecnico campano, protagonista delle ultime due stagioni rossoblù, andrà in scadenza il 30 giugno 2026 e diversi club starebbero monitorando il suo profilo. Dopo gli interessamenti di Spezia e Reggiana, nelle ultime ore anche la Casertana avrebbe inserito Longo tra i candidati per il post Coppitelli. Tra i nomi valutati spunta inoltre Antonio Buscè, reduce dall’esperienza sulla panchina del Cosenza.

Iscrizione Serie C 2026-2027: il Crotone prepara il futuro

In casa Crotone il primo obiettivo è evitare qualsiasi complicazione burocratica o finanziaria.

L’iscrizione al prossimo campionato di Serie C viene considerata il punto di partenza per costruire la nuova stagione. Il club mantiene un clima di cauto ottimismo, ma tutto dipenderà dalle risorse disponibili dopo il completamento dell’iter federale. La proprietà, infatti, soltanto dopo il via libera definitivo potrà capire quale progetto tecnico portare avanti e con quali ambizioni affrontare il Girone C di Lega Pro.

Mercato Crotone: squadra giovane o obiettivo playoff

Il futuro del Crotone dipenderà inevitabilmente dal budget disponibile. L’impressione è quella di un’altra estate caratterizzata da numerosi movimenti in entrata e in uscita, con particolare attenzione a profili giovani, sostenibili economicamente ma funzionali al progetto tecnico.

Resta da capire quale sarà il reale obiettivo della società: costruire una squadra competitiva per i playoff oppure un gruppo rinnovato chiamato soprattutto a mantenere la categoria. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il volto del nuovo Crotone.