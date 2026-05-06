La Juve Stabia continua a vivere settimane delicatissime fuori dal campo. Mentre la squadra resta concentrata sugli impegni sportivi, attorno al club campano aumentano dubbi e preoccupazioni legati alla situazione economica e societaria.

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni sulla nuova gestione, con interrogativi sempre più insistenti sulla reale solidità finanziaria della proprietà subentrata dopo il passaggio di quote avvenuto nelle scorse settimane. Una vicenda che, invece di rasserenare l’ambiente, avrebbe ulteriormente alimentato tensioni e incertezze.

I dubbi sulla nuova proprietà

Secondo quanto trapela, il cambio societario non avrebbe ancora prodotto segnali concreti sul piano operativo ed economico. Proprio questo aspetto starebbe creando forte apprensione all’interno dell’ambiente stabiese, dove cresce il timore di possibili difficoltà nel rispetto delle prossime scadenze federali e finanziarie.

La sensazione, sempre più diffusa tra tifosi e addetti ai lavori, è che il club stia attraversando una fase estremamente fragile. Nelle ultime settimane sarebbero emerse anche criticità legate alla gestione ordinaria e alla necessità di garantire continuità economica alla società.

La speranza nella FIGC

In questo scenario, molti guardano alla FIGC come possibile garante della situazione.

La Federazione dovrà infatti valutare attentamente tutta la documentazione relativa all’assetto societario e alla sostenibilità economica del club nei prossimi mesi.

L’obiettivo resta quello di evitare nuovi scossoni a una realtà che, sul campo, sta provando a restare competitiva nonostante le enormi difficoltà esterne. Castellammare vive così un clima sospeso tra speranza e paura, con il timore che i problemi societari possano avere ripercussioni pesanti sul futuro della squadra.

Un paradosso che pesa

Il momento appare quasi surreale: da una parte il gruppo squadra impegnato a rincorrere risultati sportivi importanti, dall’altra una società chiamata a fare chiarezza rapidamente per allontanare le ombre che continuano ad addensarsi sul club.

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare passaggi decisivi per comprendere quale direzione prenderà davvero il futuro della Juve Stabia.