Momenti di apprensione nella giornata del 6 maggio a Corigliano Scalo, dove un grave incidente stradale ha coinvolto due automobili in via Berlinguer. Una Bmw berlina ha perso il controllo, finendo in un canale a bordo strada, mentre un’altra vettura, guidata da una donna, è rimasta coinvolta nello scontro. Sul posto sono intervenuti Polizia locale, 118, elisoccorso e Vigili del Fuoco per soccorrere i feriti.

Grave incidente a Corigliano Rossano: la dinamica dello scontro

Una Bmw ha improvvisamente perso il controllo in via Berlinguer, terminando la corsa nel fossato laterale.

Nell’urto è rimasta coinvolta anche un’altra vettura, guidata da una donna, causando momenti di forte tensione tra i presenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine raccolgono prove e testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Intervento dei soccorsi: elisoccorso e Vigili del Fuoco in azione

Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente Polizia locale, personale sanitario del 118 e l’elisoccorso, utilizzato per velocizzare il trasferimento dei feriti. I Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente della Bmw rimasto intrappolato tra le lamiere. L’uomo è stato affidato alle cure mediche e trasportato in ospedale in codice d’urgenza, mentre si attende un quadro più chiaro sulle sue condizioni.

Traffico e sicurezza: rallentamenti e gestione della viabilità

Durante le operazioni di soccorso, via Berlinguer ha subito rallentamenti significativi, creando disagi alla circolazione locale. La Polizia locale ha gestito la sicurezza stradale e assicurato la messa in sicurezza dell’area. Le autorità invitano alla prudenza e ricordano l’importanza di rispettare limiti di velocità e norme di guida, soprattutto in caso di condizioni impreviste o rischiose.

Incidente tra Caulonia e Roccella Ionica

Un altro incidente stradale è avvenuto nell’area di confine tra i territori di Caulonia e Roccella Ionica, in località contrada Candidati. Un camion betoniera, guidato dall’imprenditore edile sessantenne Cosimo Costa, ha perso il controllo ed è finito fuori strada, precipitando in una scarpata profonda ai lati della carreggiata. A seguito dell’impatto, l’uomo ha riportato ferite molto gravi ed è attualmente monitorato con attenzione dai medici.