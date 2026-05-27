Un incendio è divampato nella serata del 27 maggio 2026 a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente ormeggiata in un cantiere nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. L'allarme è scattato poco prima delle 19, quando l'unità ha lanciato un mayday via radio, segnalando l'incendio a bordo e richiedendo l'intervento immediato della Capitaneria di porto e dei soccorsi.

Le prime informazioni sull'area interessata dalle fiamme non sono state precise. Tuttavia, alcune testimonianze raccolte sul posto suggeriscono che il rogo potrebbe essersi sviluppato nei ponti bassi dell'imbarcazione o direttamente nella sala macchine.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio avrebbe avuto origine dal ponte 6 della nave. I primi a intervenire sono stati alcuni rimorchiatori, che hanno prontamente avviato le operazioni di spegnimento utilizzando le pompe antincendio di bordo. Successivamente, si sono uniti ai soccorsi una motovedetta della Guardia Costiera e le squadre dei Vigili del fuoco, giunte via terra.

Interventi e misure di sicurezza

È stato confermato che non si registrano feriti né persone intossicate tra i membri dell'equipaggio e gli operai delle ditte esterne presenti a bordo al momento dell'incidente. Il comando della nave ha riferito che tutti gli operai sono stati evacuati in tempo, garantendo la loro incolumità.

La GNV Phoenix, un traghetto ro/ro, era ferma per lavori tecnici e non trasportava passeggeri.

Nonostante l'emergenza, il porto di Napoli è rimasto operativo. Per agevolare le complesse operazioni di soccorso e spegnimento, la Capitaneria di porto ha interdetto le aree prospicienti i moli 29 e 30. Al momento, tre rimorchiatori e una motovedetta sono ancora attivamente impegnati sul posto per contenere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una densa colonna di fumo, ben visibile da diverse zone della città, si è levata dalla nave, mentre nell'area portuale si avverte un forte odore acre, segno della persistenza del rogo.

Caratteristiche della nave e proseguimento delle operazioni

La GNV Phoenix è un traghetto ro/ro costruito nel 2002, originariamente per la flotta Tirrenia.

L'unità batte bandiera italiana e presenta dimensioni considerevoli: è lunga 214 metri, larga 26 metri e ha una stazza lorda di 35.736 tonnellate. Le squadre di terra e i mezzi antincendio via mare stanno lavorando incessantemente con l'obiettivo primario di evitare che le fiamme possano propagarsi ulteriormente ad altre aree della nave o alle strutture portuali vicine. Le operazioni di spegnimento proseguono con l'impiego di tutte le risorse disponibili, inclusa una motovedetta specificamente attrezzata per il contrasto agli incendi, e l'ausilio dei rimorchiatori, essenziali per facilitare e garantire la sicurezza degli interventi in corso, con l'obiettivo di ripristinare la piena operatività dell'area portuale.