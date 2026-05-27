Si terranno venerdì pomeriggio nel Duomo di Avellino i funerali di Giuseppe Gargani, storico esponente irpino della Democrazia Cristiana e presidente dell’Associazione degli ex parlamentari della Repubblica, scomparso a Roma all’età di 91 anni. Gargani, figura di primo piano della politica italiana, ha rappresentato, a partire dagli anni Sessanta, una parte significativa della classe dirigente nazionale, affiancando personalità come Ciriaco De Mita, Nicola Mancino, Salverino De Vito, Ortensio Zecchino e Clemente Mastella.

La camera ardente sarà allestita presso Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino.

Gargani aveva presieduto la Provincia nel 1970, prima di essere eletto per la prima volta in Parlamento due anni dopo, nel 1972. Nella serata di venerdì, dopo il rito funebre, il feretro sarà trasferito a Morra de Sanctis, il piccolo comune dell’Alta Irpinia dove Gargani era nato il 23 aprile 1935, per la tumulazione.

Il percorso politico e l'impegno istituzionale

Giuseppe Gargani è stato parlamentare della Repubblica per ben sei legislature consecutive, dal 1972 al 1994. Durante la sua lunga carriera politica, ha ricoperto il ruolo di sottosegretario alla Giustizia in numerosi governi e ha presieduto la Commissione Giuridica del Parlamento europeo. L’Associazione degli ex parlamentari della Repubblica, nell'annunciarne la scomparsa, lo ha ricordato come un “uomo delle istituzioni di straordinario valore, protagonista autorevole della vita democratica italiana e riferimento umano, politico e morale per intere generazioni”.

La sua attività politica si è caratterizzata per un costante impegno nella difesa del parlamentarismo, dell’europeismo e dello sviluppo del Mezzogiorno. Gargani è stato riconosciuto come un servitore dello Stato che ha dedicato la propria esistenza alla politica, intesa come missione civile, testimonianza di libertà, passione e responsabilità, incarnando una delle figure più rappresentative della tradizione parlamentare e del cattolicesimo democratico italiano.

Il cordoglio bipartisan e il ricordo della comunità

Alla notizia della scomparsa di Giuseppe Gargani, il mondo delle istituzioni e della politica ha espresso un cordoglio diffuso e bipartisan. Numerosi esponenti di diversi schieramenti hanno voluto sottolineare il ruolo centrale da lui svolto nella vita democratica italiana.

Anche sui social network, molti cittadini hanno manifestato il proprio dolore per la perdita di una personalità che ha lasciato un segno profondo nella storia politica italiana e irpina.

Il rito funebre nel Duomo di Avellino rappresenterà un momento di profondo raccoglimento per la comunità e per tutti coloro che hanno condiviso con Gargani un lungo e significativo percorso politico e istituzionale. La successiva tumulazione a Morra de Sanctis, suo paese natale, concluderà la giornata di commemorazione, rendendo omaggio alla sua memoria nel luogo d'origine.