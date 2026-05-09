Una comunità sotto shock ha appreso la tragica notizia della morte di Fabio Cananzi, operaio di 46 anni, caduto nella giornata del 7 maggio mentre lavorava ad Anoia. Cananzi stava effettuando lavori di manutenzione su un tetto quando, probabilmente a causa del forte vento, ha perso l’equilibrio cadendo giù. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, inutili i soccorsi per il 46enne che è spirato.

Caduta dal tetto: indagini in corso sull’incidente di Fabio Cananzi

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre Cananzi eseguiva lavori su un’abitazione. I Carabinieri, allertati a seguito della caduta dell'uomo, sono intervenuti immediatamente e hanno aperto le indagini per chiarire le dinamiche.

Secondo le prime ricostruzioni sommarie, il forte vento che imperversava nella Piana potrebbe aver influito sulla caduta. L'uomo che sarebbe stato sprovvisto di dispositivo di sicurezza sarebbe finito sull'asfalto. All'arrivo dei soccorsi è stato appurato il decesso dovuto alla caduta. La comunità di Anoia e Gioia Tauro resta profondamente scossa per la perdita improvvisa di un lavoratore stimato e apprezzato.

Fabio Cananzi, un lavoratore stimato e padre di famiglia

Fabio Cananzi era conosciuto non solo per la sua professionalità, ma anche per il carattere solare e cordiale. Lascia la moglie e due figli piccoli, che ora devono affrontare un dolore immenso. I colleghi e i vicini lo ricordano come un uomo dedito al lavoro e alla famiglia.

La scomparsa di Cananzi evidenzia ancora una volta i rischi legati ai lavori in quota e la necessità di maggiore sicurezza nei cantieri.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Gioia Tauro

Il tragico avvenimento non ha lasciato indifferenti le Istituzioni locali. Il sindaco Simona Scarcella ha espresso profondo cordoglio a nome dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza: «Oggi piangiamo la perdita di Fabio Cananzi, giovane padre e lavoratore caduto sul posto di lavoro. Ci stringiamo alla moglie e ai figli con affetto sincero, sperando che non si debba più piangere un caduto sul lavoro». La comunità si unisce nel ricordo di un uomo che resterà nella memoria di tutti.