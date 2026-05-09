Un grave incidente stradale si è verificato la mattina del 9 maggio 2026 a Cà Lino di Chioggia, in provincia di Venezia. Un minivan con a bordo nove persone è uscito di strada, finendo tragicamente in un canale. L'evento ha avuto un drammatico bilancio: tre uomini sono morti, i cui corpi sono stati recuperati dopo un complesso intervento dei Vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina. Il minivan, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è precipitato nelle acque del canale. Delle nove persone a bordo, sei sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente, uscendo dal mezzo prima che fosse completamente sommerso.

Per i restanti tre occupanti, purtroppo, ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

Le Operazioni di Soccorso e il Ruolo delle Forze di Emergenza

Le operazioni di soccorso sono state immediatamente attivate. Sul luogo sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, supportate dal nucleo sommozzatori di Venezia e da un'autogru da Mestre. L'autogru ha recuperato il veicolo dal canale, permettendo l'estrazione dei corpi delle tre vittime. Il personale del Suem 118 ha fornito assistenza medica ai sopravvissuti, mentre i Carabinieri hanno avviato le prime indagini e coordinato le operazioni. Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con le sue unità specializzate, ha gestito le fasi di recupero e messa in sicurezza, dimostrando l'importanza del pronto intervento.

Le indagini sull'incidente proseguiranno per chiarire la dinamica esatta e accertare eventuali responsabilità. L'evento ha scosso la comunità locale, sottolineando l'importanza di un efficace sistema di pronto intervento in situazioni critiche come quella a Cà Lino di Chioggia.