Un altro grave incidente stradale si è verificato nella giornata del 4 maggio lungo la Statale 107 Silana Crotonese, all’altezza del viadotto Deuda II, qualche chilometro dopo la doppia galleria che scende verso Paola. Due auto, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrate frontalmente. L'incidente ha causato disagi alla viabilità, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente.

La dinamica dei fatti

L'incidente si è verificato in un curvone in discesa, dove una delle due vetture ha invaso la corsia opposta.

L’auto che stava percorrendo la Statale 107 in direzione Paola ha finito per travolgere il mezzo che procedeva in direzione Cosenza. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Nonostante l’impatto violento, i soccorsi hanno confermato che nessuno dei conducenti è rimasto gravemente ferito, ma solo alcuni contusi lievi. I paramedici hanno prestato immediato soccorso sul posto.

Code e disagi alla viabilità

Il sinistro ha provocato rallentamenti e code in entrambe le direzioni, creando disagi per gli automobilisti che viaggiavano sulla Statale 107. La viabilità è rimasta fortemente compromessa per un lungo periodo. Oltre alle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture incidentate e dell'area circostante.

La situazione ha reso necessarie deviazioni e rallentamenti per consentire il ripristino della normalità e il recupero dei mezzi coinvolti.

Intervento delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell'ordine, che hanno provveduto a regolare il traffico e a gestire l’emergenza. I vigili del fuoco di Paola sono stati fondamentali per la sicurezza dell'area, rimuovendo i veicoli incidentati e evitando ulteriori pericoli. L’incidente, seppur non grave, ha comunque destato preoccupazione per i disagi causati alla circolazione. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e alle condizioni della strada in attesa del completo ripristino della viabilità.