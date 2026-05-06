Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione con un nuovo sviluppo giudiziario. Nella giornata di mercoledì 6 maggio 2026 è infatti previsto l’interrogatorio di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia. Una svolta però è già chiara: l’uomo non risponderà alle domande dei magistrati. La strategia difensiva del 38enne punta su un passaggio preliminare ritenuto attualmente cruciale, destinato a influenzare l’intero corso dell’indagine.

Consulenza psicologica prima dell’interrogatorio di Sempio

La difesa di Andrea Sempio ha scelto una linea precisa: rinviare ogni dichiarazione fino alla conclusione di una consulenza personologica.

Gli avvocati dell'indagato hanno incaricato uno psicoterapeuta di analizzare il profilo psicologico del 38enne attraverso test specifici e colloqui mirati, in modo da avere un profilo certificato. L’obiettivo è costruire una valutazione completa, evitando interpretazioni basate solo sugli atti già presenti nel fascicolo investigativo.

Cos’è la consulenza personologica e a cosa serve

La consulenza personologica è uno strumento che analizza il funzionamento mentale di un individuo. Attraverso lo svolgimento di test, questionari e colloqui, si esaminano carattere, emozioni, comportamenti e relazioni, fornendo elementi oggettivi. L’indagine approfondisce anche eventuali traumi o momenti critici della vita.

Il risultato è una fotografia dettagliata della personalità, utile per individuare punti di forza, fragilità e possibili tratti disfunzionali.

Il ruolo nelle indagini e oltre il contesto giudiziario

In ambito forense, questa analisi può fornire elementi rilevanti su credibilità, controllo degli impulsi e dinamiche relazionali. Non è però limitata ai tribunali: viene utilizzata anche nelle risorse umane per valutare attitudini lavorative e nello sport per gestire lo stress degli atleti. Sempre più persone scelgono questo percorso anche per comprendere meglio se stesse e migliorare le proprie reazioni. Nelle prossime ore potrebbero giungere novità in un caso che continua a fornire colpi di scena e nuove piste.