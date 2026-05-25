Una donna di 31 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni presso l'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, a seguito di un violento pestaggio. L'episodio, di estrema gravità, si è verificato nella giornata di lunedì 25 maggio 2026. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente, portando al fermo del padre della vittima, un uomo di 59 anni, identificato come il principale responsabile dell'aggressione.

I dettagli dell'aggressione e il quadro clinico della vittima

La violenta aggressione si è consumata all'interno dell'abitazione familiare, situata nel comune di Forio, sull'isola di Ischia.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe riportato gravi e multiple lesioni a seguito delle percosse ricevute. I sanitari del 118, allertati immediatamente, sono giunti sul posto e, constatata la serietà della situazione, hanno provveduto al trasporto d'urgenza della vittima all'ospedale Rizzoli. Qui, la donna è stata ricoverata in prognosi riservata, e il suo quadro clinico è stato giudicato dai medici come particolarmente serio e preoccupante, richiedendo cure intensive e costante monitoraggio.

L'intervento dei Carabinieri e le indagini per chiarire il movente

I carabinieri della compagnia di Ischia, allertati da una segnalazione, sono intervenuti con tempestività. Hanno proceduto al fermo del padre della donna, il 59enne, che è stato successivamente condotto in caserma per essere ascoltato dagli inquirenti.

Le indagini sono tuttora in corso e proseguono con la massima celerità, con l'obiettivo primario di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e di individuare il movente che ha portato a un gesto di tale violenza all'interno del nucleo familiare. Ogni dettaglio viene esaminato attentamente per fare piena luce sull'accaduto.

L'episodio ha suscitato un profondo senso di sconcerto e allarme all'interno della comunità locale di Forio e, più in generale, su tutta l'isola di Ischia. Le autorità competenti stanno lavorando incessantemente per chiarire ogni aspetto di questa drammatica e sconvolgente vicenda, che ha scosso la tranquillità dell'isola.