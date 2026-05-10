Il ministero degli Esteri israeliano ha ufficialmente annunciato l'espulsione di Saif Abukeshek e Thiago Ávila, due attivisti della Global Sumud Flotilla. I due erano stati arrestati in acque internazionali e trattenuti in stato di detenzione per un periodo superiore a una settimana. La notizia è stata divulgata attraverso un comunicato pubblicato sulla piattaforma X, nel quale il ministero ha chiarito la propria posizione: “Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, facenti parte della flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele.

Israele non consentirà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza”. Questa dichiarazione sottolinea la fermezza delle autorità israeliane nel mantenere il controllo sulle proprie politiche di sicurezza marittima.

L'ong israeliana per i diritti umani Adalah aveva precedentemente anticipato la decisione di rilasciare i due attivisti, specificando che sarebbero stati affidati alle autorità per l'immigrazione israeliane e avrebbero atteso la loro deportazione in stato di custodia. L'intera vicenda si colloca nel contesto delle continue operazioni di controllo relative al blocco navale imposto da Israele sulla Striscia di Gaza, una misura che proibisce severamente l'accesso non autorizzato via mare verso il territorio costiero, ribadendo le ragioni di sicurezza alla base di tale restrizione.

La Global Sumud Flotilla e le procedure di espulsione

La Global Sumud Flotilla rappresenta un'iniziativa promossa da attivisti internazionali il cui obiettivo è raggiungere Gaza via mare, con l'intento di manifestare contro il blocco navale. È stato confermato che Saif Abukeshek, di nazionalità spagnola, e Thiago Ávila, cittadino brasiliano, sono stati fermati durante una missione della flottiglia. L'arresto è avvenuto in acque internazionali e, in seguito, i due sono stati trasferiti in Israele, dove hanno trascorso oltre una settimana in detenzione prima di essere oggetto del provvedimento di espulsione.

Le procedure di espulsione vigenti in Israele stabiliscono che, una volta concluse le indagini e adempiute tutte le formalità legali necessarie, i cittadini stranieri che si trovano in stato di detenzione vengano affidati alle autorità preposte all'immigrazione.

Successivamente, si procede al loro rimpatrio nei rispettivi Paesi di origine. L'espulsione di Abukeshek e Ávila è avvenuta nel pieno rispetto di queste consolidate procedure, garantendo il corretto svolgimento delle pratiche amministrative e legali previste.

Il blocco navale di Gaza e l'intervento delle autorità

Il blocco navale di Gaza è una misura implementata da Israele per motivi di sicurezza, con l'obiettivo di limitare l'accesso marittimo alla Striscia. Le autorità israeliane esercitano un monitoraggio costante delle acque circostanti, al fine di prevenire qualsiasi tentativo di ingresso non autorizzato. In situazioni di violazione, come quella che ha coinvolto la Global Sumud Flotilla, le forze israeliane agiscono prontamente, effettuando arresti e, a seguito delle necessarie verifiche e indagini, procedono con l'espulsione degli attivisti stranieri coinvolti, in linea con le normative vigenti.

La gestione della situazione legata alla Flotilla e le modalità con cui vengono trattati gli attivisti stranieri coinvolti riflettono in modo chiaro le attuali politiche di sicurezza adottate da Israele. Queste politiche sono specificamente orientate a contrastare le iniziative di protesta che tentano di raggiungere Gaza via mare, evidenziando la determinazione delle autorità nel mantenere il controllo sul blocco navale.