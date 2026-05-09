Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, un giovane di 21 anni è stato gambizzato in via Casalvecchio, a pochi passi dalla piazza principale di Sant’Onofrio, nel territorio della provincia Vibonese. Colpito da proiettili alle gambe, il ragazzo è stato soccorso immediatamente e trasportato nel vicino ospedale a Vibo Valentia, in Calabria. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Le autorità indagano per risalire all’autore del gesto.

Giovane gambizzato a Sant’Onofrio: il ferimento e i soccorsi

Intorno alle 2 del mattino del 9 maggio, il 21enne è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre si trovava in via Casalvecchio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Vibo Valentia. Secondo le prime informazioni, le ferite non sarebbero gravi. Il pronto intervento dei medici ha permesso di stabilizzare il giovane, evitando complicazioni maggiori e garantendo il necessario supporto sanitario.

Indagini immediate dei carabinieri a Sant’Onofrio

I carabinieri della locale stazione e i militari del Reparto operativo di Vibo Valentia hanno effettuato rilievi sul luogo dell’agguato. L’obiettivo degli agenti è quello di riuscire a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare il responsabile della sparatoria. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando prove fisiche, cercando di capire come si sia svolta l’azione e quali circostanze abbiano portato all’escalation di violenza nel cuore del paese.

Possibile lite degenerata

Le indagini in corso, al momento, sembrano concentrarsi sulla sfera personale del 21enne. Tra le ipotesi principali al vaglio degli agenti emerge la concreta possibilità che la sparatoria sia scaturita da una discussione degenerata improvvisamente. I carabinieri valutano i rapporti del giovane e eventuali motivi di tensione, per capire se l’episodio sia collegato a dissidi privati e non a questioni criminali di più ampia portata. Le verifiche continuano senza escludere alcuna pista con nuovi sviluppi che potrebbero arrivare nelle prossime ore.