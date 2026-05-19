Il prossimo 26 maggio 2026, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli si trasformerà nel palcoscenico di un'importante iniziativa: “La Notte dei Leoni”. Questo evento, dal forte impatto sociale, è stato concepito con un duplice obiettivo: la necessaria ristrutturazione del teatro all’interno del carcere minorile di Nisida e il vitale sostegno alla ricerca pediatrica d’eccellenza della Fondazione Santobono Pausilipon. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Ministero della Giustizia, vedrà scendere in campo la Nazionale Calcio Attori 1971 contro una selezione di leggende che hanno scritto pagine memorabili nella storia del Napoli e del calcio internazionale, tra cui spiccano nomi come Alemao, Krol, Mertens e Giordano.

La direzione artistica dell’evento è stata affidata al giornalista Diego Paura, mentre le interviste a bordo campo saranno curate dalla telegiornalista Magda Mancuso. L'intera manifestazione è pensata per coinvolgere attivamente scuole, famiglie e tifosi, proponendo una giornata che unisce in modo significativo sport, cultura e impegno civile. Napoli, città da sempre riconosciuta per la sua profonda tradizione solidale, è chiamata a rispondere con entusiasmo e partecipazione a questa importante mobilitazione.

Arte e sport per la rieducazione nel carcere di Nisida

Il recupero e la ristrutturazione del teatro del carcere minorile di Nisida rivestono un valore simbolico enorme. Questo spazio, originariamente donato dal grande Eduardo De Filippo, rappresenta per i giovani detenuti un luogo fondamentale di espressione e crescita personale.

Cristiana Rotunno, in rappresentanza del Ministero della Giustizia, ha sottolineato l'importanza cruciale di “arte e sport” come strumenti fondamentali per la rieducazione costituzionale dei giovani. Restituire piena dignità e funzionalità a questo palcoscenico significa offrire ai ragazzi di Nisida nuove e concrete opportunità per esprimersi, elaborare il proprio vissuto e, soprattutto, immaginare un futuro diverso, lontano dalle dinamiche della devianza.

Sostegno strategico alla ricerca pediatrica con la Fondazione Santobono Pausilipon

Il sostegno alla Fondazione Santobono Pausilipon assume un peso strategico per il futuro della sanità campana. La raccolta fondi generata da “La Notte dei Leoni” sarà interamente destinata a rafforzare la ricerca pediatrica d’eccellenza.

In vista del prestigioso riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), questi fondi saranno cruciali per trattenere e reclutare giovani ricercatori in Campania. L’obiettivo primario è trasformare l’eccellenza assistenziale già presente in una vera e propria avanguardia scientifica, permettendo ai talenti del territorio di crescere professionalmente e di contribuire al progresso medico senza la necessità di emigrare.

Lo Stadio Diego Armando Maradona: un simbolo di solidarietà per Napoli

La scelta dello Stadio Diego Armando Maradona come sede per “La Notte dei Leoni” non è casuale, ma sottolinea il profondo legame tra sport, solidarietà e l'identità stessa della città.

Questo impianto, uno dei principali in Italia, rappresenta un punto di riferimento iconico per Napoli. Inaugurato nel 1959 e intitolato al leggendario Diego Armando Maradona dal 2020, lo stadio ha una capacità di oltre 54.000 spettatori e ha ospitato innumerevoli eventi sportivi e culturali di grande rilievo. La sua presenza come cornice dell'evento amplifica il messaggio di unità e impegno civile che “La Notte dei Leoni” intende veicolare, trasformando ogni dribbling e ogni battuta in un gol per i bambini del Santobono e per i ragazzi di Nisida.