La concentrazione del potere delle Big Tech nel dibattito globale
Leone ha posto un forte accento sull'importanza di monitorare attentamente le dinamiche di mercato che vedono le grandi aziende tecnologiche come protagoniste indiscusse.
Il tema della concentrazione del potere in un numero ristretto di operatori è, infatti, oggetto di crescente attenzione e dibattito non solo a livello nazionale, ma anche da parte di istituzioni e autorità di regolamentazione internazionali. Le Big Tech, come riconosciuto, forniscono servizi digitali fondamentali e, grazie alla loro posizione di quasi monopolio, sono in grado di influenzare in maniera determinante il mercato unico digitale. Per affrontare queste sfide, sono state introdotte normative specifiche, come il Digital Markets Act, che mira a limitare gli abusi di posizione dominante e a promuovere un ecosistema digitale più equo e competitivo. Le riflessioni di Leone si inseriscono, pertanto, in un dibattito ampio e attuale, che coinvolge attivamente istituzioni, aziende e la cittadinanza, e che è cruciale per definire il futuro della regolamentazione delle piattaforme digitali e la tutela dei diritti nell'era dell'economia digitale.