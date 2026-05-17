Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno concluso la loro visita all'ospedale di Baggiovara a Modena. Le due massime autorità dello Stato hanno incontrato, in forma strettamente privata, i feriti ricoverati a seguito del grave episodio di violenza avvenuto nel pomeriggio del 16 maggio 2026. Al termine della visita, non sono state rilasciate dichiarazioni pubbliche, a conferma della riservatezza mantenuta sull'incontro e sulle condizioni cliniche dei ricoverati, un approccio che ha sottolineato la delicatezza del momento e il rispetto per le vittime.

L'episodio che ha causato il ricovero di numerose persone si è verificato nel centro di Modena, dove un'auto è stata lanciata a tutta velocità, falciando otto individui. L'autore del gesto, identificato come Salim El Koudri, ha successivamente aggredito con un'arma da taglio un passante che, insieme ad altri cittadini, stava coraggiosamente tentando di bloccarlo. Tra le vittime, una donna si trova in pericolo di vita, avendo subito l'amputazione di entrambe le gambe, un dettaglio che sottolinea la drammaticità e la brutalità dell'accaduto, suscitando profonda commozione.

La visita istituzionale e l'impegno delle autorità

La presenza del Presidente Mattarella e della Premier Meloni all'ospedale di Baggiovara, nella mattinata del 17 maggio 2026, ha rappresentato un tangibile segno di vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie.

La Presidente del Consiglio Meloni ha per l'occasione annullato una visita istituzionale che era in programma a Cipro, evidenziando la priorità data alla situazione di emergenza e al supporto ai feriti. Questo gesto ha rimarcato l'importanza che il governo attribuisce alla risposta immediata e alla vicinanza alle comunità colpite da eventi così traumatici. Dopo l'incontro a Modena, il Presidente della Repubblica ha in programma di proseguire il suo percorso di vicinanza recandosi anche all'ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate altre persone coinvolte nel tragico evento, estendendo così il suo messaggio di solidarietà.

La scelta di mantenere la visita in forma privata riflette la volontà di rispettare il dolore e la privacy dei pazienti e delle loro famiglie, evitando clamori mediatici in un momento così delicato.

Nonostante l'assenza di comunicazioni ufficiali, la presenza delle più alte cariche dello Stato ha un profondo significato simbolico, sottolineando l'attenzione e la preoccupazione delle istituzioni per quanto accaduto e per il benessere dei cittadini colpiti, garantendo un segnale di presenza e supporto concreto.

Il ruolo degli ospedali nell'emergenza

L'ospedale Civile di Baggiovara, parte integrante dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, si conferma una delle principali strutture sanitarie della provincia, dotata delle risorse necessarie per la gestione di emergenze complesse e per l'accoglienza di pazienti in condizioni critiche. Insieme all'ospedale Maggiore di Bologna, queste strutture rappresentano punti di riferimento fondamentali per la cura e l'assistenza dei feriti in situazioni di crisi.

La loro capacità di risposta rapida e coordinata è stata cruciale nell'affrontare le conseguenze del grave episodio del 16 maggio, garantendo le cure necessarie alle otto vittime e dimostrando l'efficienza del sistema sanitario regionale.

L'evento ha generato una vasta risonanza sia a livello locale che nazionale, catalizzando l'attenzione pubblica e delle istituzioni. La visita congiunta del Presidente della Repubblica e della Presidente del Consiglio evidenzia il forte impatto emotivo e sociale dell'accaduto, ponendo l'accento sulla necessità di un sostegno continuo alle vittime e alle comunità colpite, e ribadendo l'impegno dello Stato a fronteggiare tali emergenze con determinazione e vicinanza.