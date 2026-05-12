Il 12 maggio 2026, la capitale italiana, Roma, ha ospitato un evento di significativa importanza. Presso l'Auditorium Antonianum, si è tenuta la solenne cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere, un appuntamento che ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'intervento del Capo dello Stato ha posto l'accento sul ruolo cruciale svolto dagli infermieri e dall'intero personale sanitario, specialmente durante la drammatica pandemia da Covid-19.

Il monito di Mattarella sulla pandemia e il ruolo degli infermieri

Nel corso del suo atteso discorso, il Presidente Sergio Mattarella non ha esitato a esprimere un monito forte e chiaro, ricordando il periodo più buio dell'emergenza sanitaria. Le sue parole, pronunciate con gravità e commozione, hanno risuonato nell'Auditorium, sottolineando l'appassionata dedizione e il contributo decisivo di questi professionisti. Mattarella ha dichiarato testualmente: “Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo, l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid, drammatica, lunga emergenza – che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime – e che qualcuno, con sprezzo dei defunti di quei tragici giorni, cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza.

Portando a dimenticare gli sforzi spesso eroici e le sofferenze di medici e infermieri, di tutto il personale sanitario”.

Il centenario: riconoscimento di una professione vitale

L'evento, che ha avuto luogo nella prestigiosa cornice dell'Auditorium Antonianum di Roma, ha rappresentato un momento culmine delle celebrazioni per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Questa ricorrenza, che si tiene ogni anno, assume quest'anno un significato ancora più profondo, marcando un secolo di impegno e dedizione per la professione infermieristica. La cerimonia è stata un'occasione per onorare la storia e l'evoluzione di una categoria professionale che è sempre stata in prima linea nella tutela della salute pubblica.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni e figure di spicco provenienti dal mondo sanitario, tutti uniti dall'obiettivo comune di riconoscere pubblicamente e solennemente il lavoro instancabile, la professionalità e il sacrificio che gli infermieri hanno profuso nel corso dei decenni. Un'attenzione particolare è stata rivolta al loro ruolo cruciale durante le emergenze sanitarie di vasta portata, come l'indimenticabile pandemia da Covid-19, che ha messo a dura prova l'intero sistema. La loro presenza costante e la loro competenza sono state essenziali per affrontare la crisi.

In sintesi, la Giornata Internazionale dell'Infermiere si conferma come un appuntamento imprescindibile, un'occasione di profonda riflessione e doveroso riconoscimento per una professione che costituisce un pilastro centrale e insostituibile all'interno del sistema sanitario.

Il suo contributo, già di per sé vitale, è emerso con una chiarezza e un'intensità ancora maggiori proprio durante la complessa e difficile gestione della pandemia, dimostrando l'eroismo quotidiano di questi professionisti e la loro incrollabile dedizione al benessere della comunità.