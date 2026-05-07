Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto la solenne cerimonia di consegna degli Attestati d’Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica, un evento significativo che si è tenuto il 7 maggio 2026. Durante il suo intervento, il Capo dello Stato ha posto l'accento sul ruolo cruciale dei giovani nella società contemporanea e sulle sfide che essi si trovano ad affrontare, sottolineando l'importanza di un ascolto più attento e di una maggiore valorizzazione delle nuove generazioni.

Nel corso del suo discorso, Mattarella ha evidenziato come il profondo mutamento demografico che il Paese sta vivendo, e che necessiterebbe di un'inversione di tendenza, possa talvolta indurre negli adulti una certa «disattenzione verso i giovani».

Il Presidente ha espresso una chiara percezione: «L'impressione è che non se ne ascoltino a sufficienza domande e propositi. Che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti. Non ci si accorge – sovente – del loro bisogno di orientarsi e anche, talvolta, del loro disagio in un mondo così diverso da quello in cui i loro genitori sono cresciuti.» Questa riflessione invita a una maggiore consapevolezza delle esigenze e delle aspirazioni dei ragazzi, spesso lasciati soli di fronte a un futuro incerto.

L'appello di Mattarella per una visione equilibrata dei giovani

Il Presidente Mattarella ha proseguito il suo intervento affrontando il tema della rappresentazione mediatica dei giovani. Ha osservato come, troppo spesso, le cronache tendano a focalizzarsi su episodi drammatici, violenze e illegalità.

Pur riconoscendo l'esistenza di tali problematiche, che non vanno celate, il Capo dello Stato ha messo in guardia contro il rischio di una «deformazione della realtà e della sua rappresentazione». Ha infatti sottolineato che sarebbe un grave errore permettere che tali notizie negative possano «oscurare, addirittura rimuovere, le tante – ben più numerose – notizie positive, di grande valore» che caratterizzano l'impegno e il contributo dei giovani. Un monito, dunque, a promuovere una narrazione più equilibrata e completa, capace di riconoscere e celebrare il valore intrinseco delle nuove generazioni.

La cerimonia degli Alfieri della Repubblica si configura come un momento di alto riconoscimento per quei giovani che, con la loro condotta, si sono distinti per meriti civili, atti di solidarietà e un profondo impegno nella comunità.

Gli Attestati d’Onore, conferiti annualmente dal Presidente della Repubblica, celebrano ragazze e ragazzi che hanno compiuto gesti significativi o hanno mostrato un comportamento esemplare, diventando un faro di ispirazione per i loro coetanei e per l'intera nazione.

Il significato degli Attestati d'Onore

Il titolo di Alfiere della Repubblica rappresenta un'onorificenza di grande prestigio, istituita con l'obiettivo primario di valorizzare l’impegno civile dei giovani italiani. Questa iniziativa, promossa direttamente dalla Presidenza della Repubblica, mira a evidenziare l'importanza della partecipazione attiva e responsabile dei ragazzi nella vita sociale e civile del Paese. Gli Alfieri vengono selezionati ogni anno tra coloro che si sono distinti non solo per atti di coraggio e solidarietà, ma anche per l'impegno nello studio, nella promozione della legalità e in altre forme di cittadinanza attiva, dimostrando una maturità e una dedizione fuori dal comune.

La cerimonia di consegna, che si tiene tradizionalmente al Palazzo del Quirinale, è molto più di una semplice premiazione: è un'occasione solenne per ribadire il valore inestimabile della cittadinanza attiva e per sottolineare il ruolo insostituibile dei giovani nel futuro del Paese. Attraverso questo riconoscimento, si intende non solo celebrare i singoli meriti, ma anche stimolare una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e dell'intera società verso il contributo fondamentale che le nuove generazioni sono chiamate a offrire per la crescita e lo sviluppo della nazione.