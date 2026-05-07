Oceanwide Expeditions, l'operatore olandese che gestisce la crociera Mv Hondius, ha ufficialmente comunicato che al momento non sono presenti individui con sintomi riconducibili all'hantavirus a bordo dell'imbarcazione. Questa dichiarazione giunge in seguito alla recente evacuazione di tre passeggeri, avvenuta nei Paesi Bassi. Tra i passeggeri sbarcati, uno era asintomatico, mentre gli altri due mostravano chiari sintomi della malattia. La compagnia ha voluto rassicurare l'opinione pubblica e i familiari dei viaggiatori riguardo la situazione sanitaria attuale.

Situazione attuale a bordo della Mv Hondius

L'operatore ha precisato che "tutti i passeggeri che manifestavano sintomi da hantavirus sono stati fatti sbarcare dalla Mv Hondius". Questa misura è stata adottata con prontezza per garantire la sicurezza e la salute di tutti i presenti a bordo, minimizzando ogni potenziale rischio di contagio. A seguito di questa operazione di sbarco mirata, non sono stati rilevati ulteriori casi sintomatici tra i restanti passeggeri e membri dell'equipaggio, confermando l'efficacia delle azioni intraprese. Attualmente, la nave ha lasciato Capoverde ed è in rotta verso le Isole Canarie, dove sono previste ulteriori e approfondite procedure di controllo e verifica.

Monitoraggio e rientro per passeggeri ed equipaggio

A bordo della Mv Hondius rimangono circa 100 passeggeri e membri dell’equipaggio. Oceanwide Expeditions ha dettagliato che, una volta giunti alle Isole Canarie, tutte queste persone saranno sottoposte a un rigoroso e completo monitoraggio sanitario. L'obiettivo primario è assicurare che non vi siano sviluppi di nuovi sintomi e garantire la piena sicurezza e tranquillità di tutti i viaggiatori. Al termine di questi controlli approfonditi e una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorità sanitarie locali, i passeggeri e l'equipaggio saranno facilitati nel rientro nei loro rispettivi Paesi di provenienza, utilizzando voli aerei come da procedure internazionali stabilite per situazioni simili.

L'operatore ha inoltre sottolineato che la gestione di tutti i casi sintomatici rilevati in precedenza è stata condotta in stretta collaborazione con le autorità sanitarie competenti, sia a livello locale che internazionale. Questa cooperazione sinergica ha permesso di attuare le misure necessarie in modo tempestivo ed efficace, seguendo i protocolli sanitari più stringenti. La compagnia ha infine ribadito che la situazione a bordo della Mv Hondius è costantemente monitorata e considerata sotto controllo, con la massima priorità data alla sicurezza e al benessere di tutti i presenti, garantendo un ambiente protetto fino al completamento del viaggio.