Una coppia è stata fermata e arrestata a Meta di Sorrento, sulla costiera sorrentina, dopo essere stata trovata in possesso di un quantitativo di cocaina pura. L’operazione, condotta dai carabinieri di Piano di Sorrento, è scaturita da un’attività di pedinamento che ha portato al controllo di un veicolo sospetto.

A bordo di una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano i due indagati, si trovavano Francesco Maresca, un trentaquattrenne di Pompei già noto alle forze dell’ordine, e una donna di ventinove anni, incensurata. Un terzo passeggero, presente sul veicolo, non è risultato coinvolto nei fatti.

La perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare ben 107 grammi di cocaina pura. Di fronte a tale evidenza, le autorità hanno proceduto all’arresto di entrambi i principali occupanti dell’auto. Per l’uomo, Francesco Maresca, si sono aperte le porte del carcere, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Entrambi sono ora in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

L'operazione e il sequestro di stupefacenti

L’intervento dei carabinieri si è sviluppato attraverso un’attenta fase di osservazione e pedinamento, culminata nel fermo della Fiat Panda. La scoperta di oltre cento grammi di cocaina pura ha rappresentato l’elemento determinante per il sequestro immediato della sostanza stupefacente e per l’arresto dei due soggetti.

La quantità e la purezza della droga rinvenuta suggeriscono un’attività di spaccio ben organizzata.

L'operazione a Meta di Sorrento rientra nel costante impegno dei carabinieri nel contrasto al traffico di stupefacenti. Le forze dell'ordine continuano a garantire la sicurezza nella provincia di Napoli, con particolare attenzione alle aree sensibili ai fenomeni di criminalità legata alla droga.