La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo gialla, valida su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte fino alle ore 20 di sabato 16 maggio. La decisione è stata presa in seguito alle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, segnalando un rischio significativo di temporali, vento forte e mare agitato.

L'avviso prevede rovesci e temporali, anche intensi a scala locale, accompagnati da venti forti occidentali con possibili raffiche. Il mare sarà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapida evoluzione. Saranno possibili anche grandine e fulmini durante le precipitazioni, che potrebbero arrecare danni a coperture e strutture. Il Centro Funzionale ha inoltre evidenziato un rischio idrogeologico, con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Misure di prevenzione e raccomandazioni

La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure necessarie, strutturali e non strutturali, per prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

In particolare, in relazione al vento forte e al mare agitato, viene richiesto di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

Il contesto meteorologico nazionale

L'ondata di maltempo che interessa la Campania si inserisce in un più ampio quadro di instabilità meteorologica che coinvolge gran parte dell'Italia. Nella giornata di venerdì 15 maggio, un fronte d'aria fredda proveniente dalla Francia ha portato piogge, temporali e grandine, soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord. Anche la Campania è stata inclusa tra le aree soggette a precipitazioni irregolari e temporali, con condizioni di instabilità che proseguiranno fino a sabato 16 maggio. Si registra un generale calo delle temperature e sono attese raffiche di vento e mare agitato su diversi tratti costieri della penisola.