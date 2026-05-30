Un grave episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Belsito, frazione di Misterbianco, in provincia di Catania, nella notte appena trascorsa. Un uomo di 53 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio dopo aver aggredito violentemente la moglie, di 49 anni, al culmine di una lite.

L'intervento tempestivo dei Carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile è stato cruciale per bloccare l'aggressore. La donna, soccorsa immediatamente, è stata trasportata d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove si trova attualmente ricoverata in condizioni molto gravi e con prognosi riservata.

L'aggressione e il pronto intervento delle forze dell'ordine

La violenta aggressione si è consumata durante un'accesa discussione tra i coniugi, degenerata in un atto di brutalità che ha lasciato la vittima in condizioni critiche. La gravità delle ferite riportate dalla donna ha reso necessario un immediato ricovero ospedaliero.

I militari dell'Arma, allertati dai fatti, sono giunti rapidamente sul luogo dell'accaduto, riuscendo a fermare il 53enne. L'uomo è stato condotto in caserma e formalmente arrestato per tentato femminicidio, un'accusa che riflette la serietà dell'atto compiuto. Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire con precisione la dinamica esatta dell'episodio e per accertare l'eventuale esistenza di precedenti situazioni di tensione o violenza all'interno del nucleo familiare.

Le condizioni della vittima e il ruolo dell'ospedale Garibaldi Centro

La donna, una 49enne, è stata affidata alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, una delle principali strutture sanitarie della città etnea. I medici hanno confermato la serietà del quadro clinico, mantenendo la prognosi riservata a causa delle gravi lesioni subite.

L'ospedale Garibaldi Centro, riconosciuto per la sua capacità di gestire le emergenze, fa parte dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi. Questa struttura offre un'ampia gamma di servizi di assistenza sanitaria, coprendo diversi ambiti clinici e chirurgici, ed è dotata di reparti specializzati per il trattamento di pazienti in condizioni critiche, garantendo il massimo supporto medico alla vittima.