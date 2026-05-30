Un insegnante di scuola primaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Oria, in provincia di Brindisi, in ottemperanza a un'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Brindisi, hanno preso il via in seguito alle tempestive segnalazioni della dirigente scolastica dell'istituto.

Quest'ultima era stata allertata dai genitori delle bambine, i quali avevano raccolto i primi e allarmanti racconti delle figlie riguardo ai presunti abusi subiti. L'attività investigativa condotta dai Carabinieri ha permesso di delineare un quadro probatorio ritenuto particolarmente solido a carico del docente indagato.

Tra gli elementi di prova raccolti figurano filmati e registrazioni audio che documentano in modo inequivocabile contatti fisici e palpeggiamenti ripetuti. Questi atti sarebbero stati commessi dall'insegnante approfittando di momenti in cui non erano presenti altri docenti, o quando questi si trovavano distanti dalla cattedra, sfruttando così la vulnerabilità delle piccole vittime e la loro posizione di fiducia nei confronti dell'educatore.

Le testimonianze delle vittime e i precedenti del docente

Le dichiarazioni rese dalle minori sono state definite dagli inquirenti come "precise e convergenti", fornendo un resoconto coerente e dettagliato degli eventi. Tali testimonianze hanno confermato il profondo disagio e i tentativi di sottrarsi alle attenzioni indesiderate dell'indagato. A riscontro di ciò, anche altre docenti dell'istituto hanno riferito agli investigatori le confidenze ricevute direttamente dalle bambine e le segnalazioni pervenute dalle famiglie, rafforzando ulteriormente il quadro accusatorio.

Un elemento significativo emerso dagli accertamenti è che l'insegnante era già stato in passato destinatario di sanzioni disciplinari.

Nel recente passato, infatti, gli era stata comminata una sospensione dal servizio per comportamenti di natura simile a quelli che sono alla base dell'attuale ordinanza del GIP. Questo precedente aggrava ulteriormente la posizione del docente e suggerisce una condotta reiterata.

Il ruolo delle istituzioni e la conclusione delle indagini

L'intervento congiunto e la collaborazione tra la dirigenza scolastica, le famiglie e le forze dell'ordine sono stati cruciali per l'avvio e la progressione delle indagini. Il coordinamento efficace della Procura della Repubblica di Brindisi ha permesso di raccogliere in tempi rapidi tutti gli elementi necessari per l'emissione del provvedimento cautelare. L'ordinanza di arresti domiciliari è stata eseguita lo scorso 25 maggio, a conclusione di un'attività investigativa che ha portato alla luce una grave vicenda di abusi.