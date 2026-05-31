Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato un significativo rafforzamento dei controlli nell’area del Centro Direzionale e nelle zone limitrofe. Questa decisione giunge a seguito di un grave episodio di violenza sessuale denunciato da una donna nella mattinata del 25 maggio 2026. La Prefettura ha prontamente dichiarato di seguire con la massima attenzione gli sviluppi delle attività investigative, coordinate dall’autorità giudiziaria e condotte con impegno dalle forze dell’ordine per assicurare giustizia e sicurezza.

Fin dalle prime ore successive all’accaduto, sono state immediatamente attivate le procedure operative previste per casi di particolare allarme sociale.

Tali procedure hanno incluso l’acquisizione dettagliata delle testimonianze, la raccolta meticolosa degli elementi utili alle indagini e l’avvio tempestivo delle ricerche del presunto autore. Il Prefetto Michele di Bari ha espresso la sua profonda preoccupazione, affermando: “Si tratta di un episodio che desta profonda preoccupazione e che impone la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte. Stiamo rafforzando i controlli nell’area interessata e nelle zone circostanti per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai cittadini e ristabilire la tranquillità.”

Potenziamento dei servizi di controllo e vigilanza

Per concretizzare questo impegno, la Prefettura ha disposto un ulteriore e incisivo rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza.

Questo si traduce in una più intensa presenza delle forze di polizia sul territorio e nel potenziamento mirato delle attività di prevenzione. Il Prefetto ha inoltre voluto sottolineare l’importanza cruciale della collaborazione sinergica tra tutte le parti coinvolte: “La collaborazione tra Forze dell’ordine, magistratura e cittadini rappresenta un elemento fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo primario di sicurezza collettiva.”

La Prefettura di Napoli continuerà a monitorare costantemente la situazione, assicurando il necessario coordinamento tra tutte le componenti del sistema di sicurezza territoriale. L’attenzione rimane dunque alta per garantire condizioni di sicurezza e tranquillità durature nella zona del Centro Direzionale e nelle aree circostanti, rispondendo con fermezza agli episodi di criminalità.

Controlli estesi ad altre aree strategiche della città

Il rafforzamento dei controlli nella città di Napoli non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in un più ampio e strutturato piano di sicurezza già avviato nei mesi precedenti. Dal gennaio 2026, infatti, il Prefetto Michele di Bari ha disposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza anche in altre zone centrali di grande afflusso, come la storica Piazza Carolina. Questa estensione dei controlli è avvenuta su indicazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo primario di garantire una maggiore sicurezza sia ai residenti sia ai turisti in aree caratterizzate da una forte presenza di attività commerciali e da una vivace vitalità urbana.

Le operazioni di presidio e verifica sul territorio sono state motivate anche da precedenti episodi di violenza, come l’aggressione a un minorenne avvenuta nei mesi scorsi, il cui autore è stato prontamente identificato e fermato dalla Polizia di Stato. Le attività di controllo e prevenzione proseguiranno con determinazione nelle settimane successive, al fine di assicurare la piena fruibilità delle zone interessate e condizioni di assoluta tranquillità per tutti i cittadini e i numerosi visitatori che frequentano la città.