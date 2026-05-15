I tassisti di Napoli esprimono soddisfazione per i grandi eventi che animano la città, riconoscendone i benefici economici e di visibilità. Tuttavia, il settore sottolinea l'urgenza di non trascurare l'efficace gestione del traffico. L'intervento, avvenuto il 15 maggio 2026, ha messo in luce come le manifestazioni di rilievo, pur portando vantaggi, generino anche un aumento significativo della pressione sulla viabilità cittadina.

La sfida della viabilità durante i grandi eventi

La città di Napoli sta vivendo una stagione ricca di appuntamenti che attraggono numerosi turisti e visitatori.

I tassisti, tuttavia, ricordano l'imperativo di non dimenticare il traffico, evidenziando le concrete difficoltà nel garantire un servizio efficiente durante i picchi di afflusso. La categoria sollecita le istituzioni a prestare particolare attenzione alla regolazione della circolazione e a fornire il supporto necessario per mantenere la mobilità urbana fluida, anche nei giorni di maggiore affluenza.

L'impatto degli eventi sulla mobilità e il ruolo dei tassisti

I rappresentanti dei tassisti ribadiscono l'importanza cruciale di una pianificazione condivisa tra l'amministrazione comunale e gli operatori del settore trasporti. Questo approccio è fondamentale per prevenire congestioni e disagi sia per i cittadini che per i lavoratori.

L'incremento del traffico durante i grandi eventi rischia di rallentare i tempi di percorrenza e di rendere più complesso il lavoro dei tassisti, che svolgono un ruolo centrale nel trasporto pubblico locale.

La categoria invita le autorità a considerare l'implementazione di misure specifiche volte ad agevolare la circolazione dei taxi. Si chiede inoltre il coinvolgimento attivo dei lavoratori nelle decisioni organizzative relative alla viabilità, specialmente in occasione di eventi di particolare richiamo. I tassisti concludono il loro appello affermando che i grandi eventi sono una risorsa, ma la città deve essere pronta a gestirli, evidenziando la necessità di un approccio proattivo e coordinato.