Un grave incidente subacqueo alle Maldive ha coinvolto la nave Duke of York, impiegata in una spedizione dove sono tragicamente scomparsi cinque cittadini italiani. A bordo si trovava Stefano Vanin, professore associato di Zoologia all’Università di Genova. Sebbene fisicamente illeso, il professor Vanin risulta psicologicamente provato.

Le condizioni del professor Vanin e il supporto dell'ateneo

L’Università di Genova ha comunicato che il professor Vanin "sta bene" fisicamente, ma è profondamente turbato emotivamente. L'ateneo ha assicurato costante contatto con il docente, offrendo il necessario supporto.

Profondo cordoglio per le vittime della tragedia

La tragedia delle Maldive ha scosso la comunità universitaria genovese, che piange la perdita di quattro suoi membri. Tra le vittime: Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia al DISTAV; sua figlia Giorgia Sommacal, studentessa di Ingegneria biomedica; Muriel Oddenino, assegnista di ricerca al DISTAV; e Federico Gualtieri, neolaureato magistrale in Biologia ed Ecologia marina.

L’Università di Genova ha espresso "profondo cordoglio per l’improvvisa e tragica scomparsa" di queste vite, definendo l'evento una "tragedia che ha sconvolto". L'ateneo ha esteso la sua vicinanza a famiglie, colleghi e studenti, stringendosi all'intera comunità universitaria.

Il lutto delle istituzioni genovesi e liguri

Il dolore per l'incidente subacqueo ha coinvolto anche le istituzioni locali. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha manifestato il cordoglio comunale, sottolineando come l'evento abbia colpito "profondamente Genova e, in modo particolare, la sua Università". Il pensiero della città, ha aggiunto la sindaca, "va alle famiglie delle vittime, ai loro amici, ai colleghi, agli studenti".

La Regione Liguria, con il presidente Marco Bucci e la vicepresidente Simona Ferro, si è unita al cordoglio generale, stringendosi intorno alle famiglie delle vittime e all'intera comunità accademica genovese.