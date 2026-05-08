La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto Raul Esteban Calderon, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. La sentenza di secondo grado ha ribaltato la condanna all'ergastolo emessa in primo grado, dichiarando l'innocenza di Calderon rispetto all'accusa di essere l'esecutore materiale del delitto.

Fabrizio Piscitelli, ex capo ultras della Lazio, fu assassinato il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti di Roma. L'agguato avvenne con un colpo di pistola alla testa mentre era seduto su una panchina. L'omicidio suscitò grande clamore mediatico e innescò indagini approfondite da parte delle forze dell'ordine.

Calderon, cittadino argentino, era stato individuato come il presunto killer e arrestato nel gennaio 2020. Durante il processo, la difesa ha sempre sostenuto la mancanza di prove certe a carico dell'imputato, argomentazione che è stata accolta dai giudici d'appello, portando alla sua assoluzione.

Le Motivazioni dell'Assoluzione in Appello

La decisione della Corte d'Assise d'Appello giunge al termine di un articolato iter giudiziario. Dopo la condanna all'ergastolo in primo grado, la corte di secondo grado ha riesaminato il quadro probatorio. I giudici hanno ritenuto fondate le argomentazioni della difesa, evidenziando l'insufficienza delle prove raccolte contro l'imputato.

Sono state analizzate testimonianze e prove tecniche.

Tuttavia, la corte ha stabilito che gli elementi a disposizione non fossero sufficientemente solidi per confermare la responsabilità di Raul Esteban Calderon nell'omicidio di Piscitelli. Questa sentenza di assoluzione ha generato reazioni, in particolare tra i familiari della vittima e nell'ambiente degli ultras, che seguivano con attenzione gli sviluppi del caso.

Fabrizio Piscitelli: Profilo e Contesto

Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolik, rappresentava una personalità di rilievo nel panorama ultras della Lazio. La sua scomparsa ha avuto un impatto profondo sulla tifoseria biancoceleste e sull'opinione pubblica romana. Piscitelli era riconosciuto per il suo carisma e per il ruolo centrale all'interno della curva nord dello Stadio Olimpico di Roma.

Il caso del suo omicidio ha continuato ad attirare l'attenzione dei media e delle autorità, data la complessità delle dinamiche sottostanti al delitto. La figura di Raul Esteban Calderon, al centro delle indagini e del dibattimento, è stata oggetto di analisi approfondite anche in programmi televisivi di cronaca, dove sono state esaminate le relazioni tra i protagonisti e il contesto in cui si è consumato l'efferato delitto.