La relazione medico legale redatta dalla professoressa Cristina Cattaneo ha delineato con maggiore precisione la finestra temporale della morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 a Garlasco. Le conclusioni del documento, basate sulle evidenze scientifiche più solide, indicano che il decesso della giovane si sarebbe verificato tra le ore 7:00 e le 12:30 di quel giorno. Questo intervallo cruciale è stato poi parametrato con un dato certo: il disinserimento dell’allarme domestico da parte della stessa Chiara Poggi alle 9:12 del mattino.

Sulla scorta degli approfondimenti condotti dalla professoressa Cattaneo, un’annotazione dei carabinieri ha permesso di individuare due fasce orarie specifiche in cui Andrea Sempio potrebbe aver commesso l’omicidio.

La prima di queste fasce si estende dalle 9:12, momento del disinserimento dell’allarme, fino alle 9:58, orario in cui il ragazzo ha effettuato una chiamata a un amico. La seconda fascia temporale, invece, copre l’intervallo dalle 9:58 alle 11:25, momento in cui Sempio ha ricevuto una telefonata dai genitori. Questi due intervalli sono stati attentamente delineati considerando sia le risultanze della perizia medico legale sia i movimenti documentati dei soggetti coinvolti nella tragica vicenda.

La perizia medico legale e la ricostruzione temporale

La perizia della professoressa Cristina Cattaneo si è rivelata un elemento di fondamentale importanza per l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Il lavoro svolto ha permesso di circoscrivere con maggiore esattezza gli orari compatibili con il delitto, offrendo un supporto concreto agli inquirenti nella complessa opera di ricostruzione degli eventi di quella mattina. Il disinserimento dell’allarme alle 9:12 da parte della vittima rappresenta un punto di riferimento fondamentale nell’analisi degli orari e delle possibili dinamiche che hanno portato alla sua morte. Le evidenze scientifiche raccolte e analizzate hanno fornito un quadro più chiaro, essenziale per orientare le successive fasi investigative.

Le indagini in corso a Garlasco

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nella località di Garlasco, continua a essere al centro di un’intensa attività investigativa.

Le autorità competenti stanno conducendo approfondite indagini per fare piena luce sulla vicenda. Nel corso delle attività, sono stati ascoltati numerosi testimoni e persone informate sui fatti, tra cui figurano anche le gemelle Cappa e il fratello della vittima. Gli interrogatori e gli accertamenti tecnici proseguono con l’obiettivo di chiarire ulteriormente la dinamica degli eventi, definire con precisione il quadro temporale e identificare i possibili responsabili. Le attività investigative si svolgono presso il comando dei carabinieri e vedono il coinvolgimento di consulenti tecnici e legali, impegnati a esaminare ogni dettaglio per giungere alla verità.