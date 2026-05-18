Prende il via domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, il processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne tragicamente uccisa il 26 maggio 2025. La giovane fu colpita a morte con pietre in un casolare abbandonato ad Afragola, in provincia di Napoli. Sul banco degli imputati siede l’ex fidanzato della vittima, Alessio Tucci, oggi diciannovenne, attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano. Tucci confessò il delitto dopo aver inizialmente preso parte alle ricerche della ragazza, fingendo di essere estraneo ai fatti.

Il procedimento si svolgerà con rito ordinario, a seguito della decisione del giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Napoli Nord, che ha respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa di Tucci. La richiesta è stata dichiarata inammissibile a causa delle gravi aggravanti contestate dalla Procura. Tra queste figurano i motivi abietti e futili, la minor età della vittima, il legame affettivo preesistente e la minorata difesa, avendo l’imputato agito in un luogo isolato. La presenza di tali circostanze, che prevedono la pena dell’ergastolo, ha reso obbligatorio il ricorso al rito ordinario, escludendo la possibilità di sconti di pena previsti dal rito alternativo.

Le circostanze del delitto e le parti civili

L’omicidio di Martina Carbonaro avvenne ad Afragola, nel napoletano, dopo che la giovane si era rifiutata di riallacciare la relazione sentimentale con Alessio Tucci. Martina aveva intrapreso una nuova storia d’amore, e per questo era stata oggetto di minacce da parte dell’ex fidanzato. Il delitto si consumò durante un incontro chiarificatore, il cosiddetto “ultimo appuntamento”, in un casolare abbandonato. Questo luogo, una pertinenza in disuso dello Stadio Moccia, era privo di illuminazione e di sistemi di videosorveglianza. Approfittando dell’isolamento, Tucci colpì ripetutamente la ragazza alla testa, causandone il decesso. Dopo aver commesso il crimine, Tucci partecipò alle ricerche di Martina, avviate dai genitori quando la figlia non fece ritorno a casa.

Nel corso del processo, si sono costituiti parte civile i genitori della vittima, assistiti dall’avvocato Sergio Pisani, insieme al Comune di Afragola. Hanno aderito anche diverse associazioni: l’associazione CAM Telefono Azzurro, difesa dall’avvocato Clara Niola, l’Associazione per Marta e per Tutte e la Fondazione Polis. L’avvocato Niola ha sottolineato la gravità della vicenda, affermando che “la condotta posta in essere da Tucci è assolutamente riprovevole per l’intera coscienza collettiva”.

L'impegno delle associazioni e la prevenzione della violenza

Il processo che si apre a Napoli attira l’attenzione sul tema della violenza di genere e sulla tutela dei minori. L’associazione CAM Telefono Azzurro, da oltre trent’anni impegnata nella protezione dei minori e nel supporto delle famiglie vulnerabili, ha ribadito il proprio ruolo.

Il presidente Roberto Scopece ha evidenziato l’importanza cruciale delle azioni di prevenzione e della diffusione di una cultura della non violenza tra i giovani. “Le azioni di prevenzione costituiscono infatti uno degli scopi della mission del Cam Telefono Azzurro, da oltre un trentennio operante nella tutela dei minori e di tutte quelle vulnerabilità e fragilità delle loro famiglie”, ha dichiarato Scopece, sottolineando l’impegno costante dell’organizzazione in tali ambiti.