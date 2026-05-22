Antonietta Moccia, madre di una giovane di 19 anni che ha affrontato un medulloblastoma al quarto stadio, ha condiviso la sua toccante testimonianza il 22 maggio 2026, in vista dell'atteso incontro con Papa Leone XIV ad Acerra, in provincia di Napoli. La figlia di Antonietta, a cui la grave patologia fu diagnosticata a soli cinque anni, è stata dichiarata fuori pericolo tre anni fa, ma il percorso di controlli medici prosegue incessantemente. La famiglia ha vissuto un lungo calvario, segnato da numerosi interventi, l'ultimo dei quali risale a un anno e mezzo fa.

La signora Moccia ha dato vita all'associazione “Le mamme di Miriam” ad Acerra, un'iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla stretta correlazione tra ambiente e malattie e a denunciare l'inerzia delle istituzioni di fronte al crescente problema dell'inquinamento. “Stiamo tornando ora dall’ospedale, non si finisce mai…”, ha affermato Moccia, evidenziando la quotidiana battaglia che molte famiglie sono costrette a combattere contro le gravi conseguenze di tali patologie. L'indomani, nel corso del viaggio apostolico di Papa Leone XIV – il primo di un Pontefice ad Acerra – le famiglie delle vittime avranno un momento di incontro speciale con Sua Santità nella Cattedrale cittadina.

Le richieste delle famiglie e l’attesa per l’incontro

Antonietta Moccia ha manifestato il profondo desiderio che il Pontefice possa offrire un gesto di conforto e di ascolto autentico. “Quello che vorrei dirgli è che non ci abbandonasse. Ci deve accogliere, ci deve sentire perché qua parecchi non sentono. Sono ciechi, sordi. Tutte le istituzioni purtroppo ci hanno sempre abbandonate a noi stesse”, ha dichiarato, ribadendo con forza che “il nesso tra ambiente e malattia c’è, basta vedere le statistiche”. La speranza di Moccia è che l'incontro con Papa Leone XIV possa agire “come un balsamo che accarezza le nostre anime”, portando sollievo e rinnovata fiducia.

Tra le voci che si uniranno a questo momento di condivisione vi sarà anche quella di Marzia Caccioppoli, madre attivista che porterà a Papa Leone XIV una lettera commovente.

In essa, Caccioppoli racconterà il dolore per la perdita del figlio Antonio, tragicamente scomparso a soli nove anni a causa di un glioblastoma multiforme. Fondatrice dell'associazione “Noi genitori di tutti”, Marzia Caccioppoli ha lanciato un accorato appello affinché il Pontefice e le istituzioni non lascino sole le famiglie che vivono nella martoriata Terra dei Fuochi. La sua richiesta è chiara: “di tenerci per mano e sostenerci affinché non ci lascino soli sotto coltre di fumi tossici e veleni”.

La Cattedrale di Acerra e la missione delle associazioni

La Cattedrale di Acerra sarà il teatro di questo significativo incontro, un luogo altamente simbolico per la comunità locale e per le associazioni che si battono strenuamente contro le devastanti conseguenze dell'inquinamento ambientale.

Le toccanti testimonianze delle famiglie, supportate dall'impegno di realtà come “Le mamme di Miriam” e “Noi genitori di tutti”, sottolineano con forza l'urgente richiesta di maggiore attenzione e concreto supporto da parte delle istituzioni e della Chiesa. Questo in un territorio, quello della Terra dei Fuochi, profondamente segnato da gravi problematiche ambientali e sanitarie.

La visita di Papa Leone XIV ad Acerra assume dunque il valore di un cruciale momento di ascolto e di profonda vicinanza per le famiglie colpite, che attendono con speranza interventi concreti per la tutela della salute e dell'ambiente, sia nella specifica zona di Acerra sia nell'intera e più ampia area della Terra dei Fuochi.