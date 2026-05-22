Un episodio di minaccia è stato registrato nell'Avellinese, dove un sindaco è stato preso di mira in relazione alla gestione di beni confiscati. Questo evento si inserisce nel più ampio contesto delle elezioni amministrative del 2026, un periodo che vede la Campania primeggiare a livello nazionale per il numero di candidati considerati “impresentabili”. La Commissione parlamentare Antimafia ha infatti evidenziato una situazione critica nella regione.

Secondo le verifiche condotte dalla Commissione, presieduta da Chiara Colosimo, ben 12 candidati campani figurano nell'elenco nazionale dei 28 nomi che non rispettano il codice di autoregolamentazione dei partiti.

L'area di Avellino detiene il primato come singolo comune con il maggior numero di segnalazioni, mentre il Napoletano conta cinque candidati sotto osservazione. Le contestazioni riguardano prevalentemente aspiranti consiglieri comunali, ma coinvolgono anche alcuni candidati sindaci del Sud Italia. Le accuse spaziano dalla corruzione alla bancarotta fraudolenta, dal riciclaggio al traffico illecito di rifiuti, passando per la tentata estorsione e la frode informatica.

I candidati “impresentabili” in Campania

Tra i casi più significativi emerge quello di Gianluca Festa, già sindaco di Avellino dal 2019 al 2024 e nuovamente in corsa. Il suo nome è nell'elenco a causa di un decreto di giudizio immediato nell'ambito dell'inchiesta “Dolce Vita”, legata a presunti episodi di corruzione.

La situazione nel capoluogo irpino è particolarmente delicata, con altri tre candidati al consiglio comunale segnalati: Maria Maddalena Balbi, rinviata a giudizio a Milano per riciclaggio; Gaetano Dentice, che affronterà un processo a Napoli per presunte attività organizzate nel traffico illecito di rifiuti; ed Ernesto Panariello, coinvolto in un procedimento per bancarotta fraudolenta.

Nel Napoletano, diversi altri nomi sono finiti sotto la lente d'ingrandimento. A Melito, Anna Ranucci è stata rinviata a giudizio per frode informatica e accesso abusivo a sistemi telematici, mentre Lucia Roma è stata condannata in primo grado per tentata estorsione. Ad Afragola, Mauro Moccia è coinvolto in un procedimento per bancarotta fraudolenta.

A Portici, Alessandro Alfieri del Partito Democratico ha ricevuto una condanna in primo grado a oltre tre anni di reclusione per bancarotta fraudolenta, con la sentenza ora all'esame della Corte d'Appello. Sempre nel Partito Democratico, a Ercolano, Giovanni Tagliamonte risulta rinviato a giudizio per traffico illecito di rifiuti.

Anche il Salernitano presenta delle segnalazioni. A Cava de’ Tirreni, Anna Padovano Sorrentino, candidata democratica, è rinviata a giudizio per turbata libertà degli incanti, mentre Massimo Palladino è imputato per bancarotta fraudolenta.

Il dibattito sugli “impresentabili” e il ruolo dell'Antimafia

L'elenco diffuso dalla Commissione parlamentare Antimafia riaccende inevitabilmente il dibattito sui criteri di selezione delle candidature da parte delle forze politiche.

La Commissione, attraverso la sua attività di verifica e controllo, mira a garantire la trasparenza nel processo elettorale e a contrastare le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni, promuovendo la legalità nella scelta dei candidati.

Il tema degli “impresentabili” continua a dividere il mondo politico, anche alla luce di precedenti controversi. Un caso emblematico è quello del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, inserito nel 2015 nella lista dell'Antimafia poco prima delle elezioni regionali e successivamente assolto dalle accuse che avevano portato alla segnalazione. Questo episodio sottolinea la complessità e le sfumature del dibattito in corso.