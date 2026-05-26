Le Guardie della Rivoluzione iraniana, note anche come Pasdaran, hanno annunciato l'abbattimento di un drone militare statunitense. L'episodio, avvenuto il 26 maggio, ha coinvolto un velivolo senza pilota, identificato come un MQ-9, che, secondo Teheran, stava entrando nello spazio aereo iraniano. L'annuncio, diffuso tramite i media statali, ha specificato che le forze iraniane avevano precedentemente rilevato "aerei da combattimento e droni americani invasori" durante operazioni notturne nella regione.

Il comunicato dei Pasdaran ha inoltre riferito che un altro drone e un aereo da caccia statunitense sarebbero stati costretti ad allontanarsi dall'area.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno emesso un avvertimento categorico contro "qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito statunitense aggressivo", considerando "legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca" in caso di ulteriori incursioni.

L'incidente e la presunta violazione

L'abbattimento del drone MQ-9 si inserisce in un quadro di tensione, con il velivolo che si avvicinava o, secondo le autorità iraniane, aveva già penetrato lo spazio aereo iraniano. La dichiarazione delle Guardie Rivoluzionarie descrive una situazione critica, evidenziando la presenza di diversi velivoli statunitensi nella zona di confine. L'azione è stata presentata come una risposta diretta a una chiara violazione dello spazio aereo nazionale e una trasgressione del cessate il fuoco, giustificata come necessaria per la sicurezza e la sovranità territoriale del Paese.

Il ruolo dei Guardiani della Rivoluzione

I Guardiani della Rivoluzione, o Pasdaran, sono una forza militare iraniana istituita nel 1979 per proteggere il sistema della Repubblica Islamica. La loro missione ufficiale comprende la salvaguardia dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'ordine della Repubblica Islamica. I Pasdaran operano sia come forza militare sia come attore chiave nella sicurezza interna e nelle operazioni esterne, consolidando la loro influenza nazionale e regionale. Questo episodio rafforza la loro funzione di garante della difesa nazionale contro minacce percepite.