La Regione Campania ha messo a punto un piano mirato di interventi infrastrutturali per l'isola di Procida, con l'obiettivo di modernizzare e rendere più efficienti le sue strutture pubbliche. Gli assessori regionali Mario Casillo ed Enzo Cuomo, agendo nell'ambito delle rispettive deleghe, hanno definito un preciso percorso programmatico che ha portato all'approvazione di due opere di primaria importanza da parte della Giunta regionale.

Interventi cruciali per le infrastrutture marittime

Il primo dei due interventi approvati riguarda la manutenzione straordinaria del pontile aliscafi di Procida, un'infrastruttura di vitale importanza per la connettività dell'isola.

Per questa opera è stato stanziato un finanziamento di 500.000 euro. L'obiettivo principale è migliorare la sicurezza e la piena funzionalità del pontile, garantendo un servizio efficiente e affidabile per i numerosi passeggeri e le imbarcazioni che transitano quotidianamente.

Il secondo progetto di significativa portata prevede il consolidamento statico della banchina circondariale marittima dell'isola. Per questa operazione strategica, la Regione ha destinato una dotazione finanziaria pari a 1.000.000 di euro. Questo intervento è fondamentale per rafforzare la stabilità strutturale della banchina, assicurando la sua durabilità nel tempo e la sicurezza delle operazioni portuali, essenziali per l'economia e il turismo procidano.

Focus su spiagge e potenziamento dei collegamenti

Oltre agli importanti lavori sulle infrastrutture portuali, gli assessori Casillo e Cuomo stanno attivamente procedendo con le verifiche necessarie per finanziare ulteriori interventi. Questi riguarderanno il ripascimento e la tutela delle celebri spiagge di Chiaiolella e Ciraccio, entrambe situate sull'isola di Procida. Tali azioni sono considerate cruciali per la conservazione del prezioso patrimonio naturale dell'isola e per mantenere alta la sua attrattività turistica, proteggendo il litorale dall'erosione.

Parallelamente al rafforzamento infrastrutturale, si registra un notevole potenziamento dei collegamenti marittimi nella zona. A partire dal prossimo 22 giugno 2026, saranno introdotte ben 150 nuove corse via mare.

Queste nuove rotte collegheranno Bacoli, con partenze dai porti di Baia e Torregaveta, direttamente con le isole di Procida e Ischia. Questi servizi pubblici, gestiti da due diverse compagnie di navigazione, sono stati pensati per facilitare notevolmente gli spostamenti, offrendo un'alternativa efficiente e comoda. Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha evidenziato come questi collegamenti permetteranno di raggiungere la Marina di Procida da Montesanto in tempi rapidi, combinando treno e traghetto, e di connettere Napoli, Bacoli e le isole a prezzi molto accessibili, invitando i turisti a scoprire il tesoro archeologico, storico e naturalistico unico al mondo di Bacoli.

Il potenziamento sinergico delle infrastrutture e l'espansione dei collegamenti marittimi rappresentano un pilastro fondamentale per la mobilità sostenibile e la valorizzazione complessiva del territorio di Procida e delle aree limitrofe.

Questi sviluppi contribuiranno a consolidare la posizione dell'isola come destinazione turistica di eccellenza e come polo di interesse strategico a livello regionale, favorendo lo sviluppo economico e sociale.