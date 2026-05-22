Un tragico attacco di droni ucraini ha colpito un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, area attualmente sotto controllo russo, causando la morte di almeno quattro persone. L'episodio, avvenuto la sera del 21 maggio 2026 a Starobelsk, ha visto un edificio di cinque piani, che ospitava 86 studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, trasformarsi in un teatro di distruzione. La notizia è stata diffusa dalla commissaria russa per i diritti umani, Yana Lantratova, che ha evidenziato la gravità dell'accaduto.

I dettagli dell'attacco e le operazioni di soccorso

Il Comitato investigativo russo ha fornito ulteriori dettagli sull'azione, descrivendola come un attacco mirato condotto con quattro droni ad ala fissa. L'impatto devastante ha provocato il crollo della struttura fino al secondo piano, intrappolando numerosi giovani sotto le macerie. Le squadre di soccorso sono immediatamente intervenute sul posto e stanno lavorando incessantemente per liberare gli eventuali superstiti, in un'operazione resa estremamente complessa dalla fragilità dell'edificio e dalla presenza di detriti.

Il contesto geopolitico e le drammatiche conseguenze

La regione di Lugansk, situata nell'Ucraina orientale, è un territorio attualmente sotto amministrazione russa, e Starobelsk rappresenta uno dei suoi centri nevralgici.

L'attacco ha avuto ripercussioni drammatiche: oltre alle quattro vittime accertate, almeno 35 giovani sono rimasti feriti, rendendo l'evento una delle pagine più dolorose del conflitto in corso. Le operazioni di soccorso non si sono interrotte, con l'obiettivo primario di individuare e prestare assistenza a tutte le persone ancora intrappolate o bisognose di cure.

Parallelamente alle attività di emergenza, il Comitato investigativo russo ha avviato un'indagine approfondita per ricostruire l'esatta dinamica dell'attacco e quantificare l'entità dei danni strutturali subiti dal dormitorio. La presenza massiccia di studenti, molti dei quali minorenni, all'interno dell'edificio al momento dell'impatto ha amplificato la gravità della situazione e la complessità delle operazioni di gestione dell'emergenza, richiedendo un coordinamento eccezionale tra le diverse squadre intervenute.