Da metà giugno 2026, il trasporto pubblico locale a Capri introduce una svolta digitale: sugli autobus di ATC non sarà più possibile acquistare il biglietto in contanti a bordo. La misura mira a digitalizzare il servizio e a migliorare la qualità del viaggio. Il pagamento a bordo avverrà esclusivamente con strumenti elettronici: carte di credito, debito, dispositivi contactless (smartphone, smartwatch) e le app dedicate ATC GO e MYCICERO.

Acquisto in contanti: punti vendita a terra

Per chi preferisce pagare in contanti, l'acquisto del biglietto è garantito a terra: presso le biglietterie ATC (Capri, Anacapri, Marina Piccola, Marina Grande) e rivendite autorizzate (isola e Napoli).

Vantaggi: efficienza e standard internazionali

Il sistema cashless a bordo offre vantaggi concreti: corse più puntuali (velocizzando le salite), pagamenti immediati con carta (riducendo code). Diffuso in Europa, facilita residenti e turisti (Visa, Mastercard, Maestro).

L'Amministratore Unico di ATC, Alberto Villa, ha dichiarato: “Questa misura rappresenta un passo concreto verso un servizio più efficiente e moderno per tutti i passeggeri. Abbiamo scelto di agire con il giusto anticipo, informando l’utenza e garantendo sempre la possibilità di acquistare il biglietto in contanti presso le nostre biglietterie e rivendite. L’obiettivo è uno solo: autobus più puntuali e un'esperienza di viaggio migliore per chi vive e visita Capri.”

La data esatta di entrata in vigore del nuovo sistema cashless sarà comunicata da ATC con avviso nei primi giorni di giugno 2026 (a bordo e alle fermate). Abbonamenti e altri titoli di viaggio restano acquistabili normalmente presso le biglietterie. Chi già possiede un titolo valido viaggia senza modifiche.