Violento incidente stradale nella serata del 3 maggio a Lattarico, in provincia di Cosenza, in Calabria. Due auto si sono scontrate nella zona di Campo di Fieno, provocando quattro feriti, tra cui due bambini. Immediato l’intervento dei soccorsi. Nonostante la gravità dell’impatto, nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita. Accertamenti in corso sulla dinamica.

Incidente stradale a Lattarico: scontro tra due auto

Un violento impatto ha coinvolto una Opel Corsa e un’Alfa Romeo Giulietta lungo la strada che attraversa la località Campo di Fieno, nel territorio comunale di Lattarico.

Le cause dello schianto non sono ancora state chiarite e restano al vaglio delle forze dell’ordine. L’urto è stato particolarmente forte, tanto che una delle due vetture si è ribaltata sulla carreggiata, rendendo ancora più complesso l’intervento dei soccorritori.

Quattro feriti, tra cui due bambini: nessuno è grave

Il bilancio dell’incidente è di quattro persone ferite. Tra queste anche due bambini di 5 e 7 anni, che viaggiavano a bordo dell’auto guidata dalla madre. Nonostante la violenza dell’impatto e il trasporto in codice rosso all’ospedale di Cosenza, nessuno dei coinvolti avrebbe riportato ferite gravi. I piccoli, in particolare, avrebbero subito soltanto lievi escoriazioni, rassicurando così sulle loro condizioni.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rende. I pompieri hanno lavorato per estrarre uno degli occupanti rimasto incastrato tra le lamiere dopo il ribaltamento del veicolo. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro per accertare eventuali responsabilità.

Incidente mortale a Fuscaldo

Gia nei giorni scorsi nel cosentino era stata registrata una vittima a seguito di un Incidente. Una donna di 49 anni, Sandra Manes, ha perso la vita dopo essere stata travolta dalla propria auto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di a Fuscaldo, nei pressi del cimitero, lungo la strada che dalla Marina conduce alla zona dei Laghicelli.