La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso la sua piena vicinanza e solidarietà alle persone ferite e alle loro famiglie in seguito al grave episodio di violenza avvenuto a Modena il 16 maggio 2026. L'evento, che ha visto un uomo investire diversi pedoni e accoltellare un passante, ha suscitato profondo sconcerto e immediate reazioni politiche.

Schlein ha sottolineato la drammaticità delle notizie giunte da Modena, dichiarando: “La nostra piena e totale vicinanza va alle persone ferite, alcune in condizioni molto gravi, e alle loro famiglie”.

La segretaria ha esteso il suo pensiero anche all'intera comunità modenese, esprimendo profonda gratitudine verso i soccorritori e il personale sanitario impegnato nel “delicato lavoro di queste ore”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dalla leader del PD anche alle forze dell’ordine e ai cittadini che, con coraggio e prontezza, sono intervenuti per fermare il responsabile. Schlein ha evidenziato come le prime informazioni indichino l'atto come un “gesto volontario di violenza inaudita”, lodando l'intervento di chi ha contribuito a bloccare l'aggressore.

L'episodio di violenza a Modena: i dettagli

L'evento si è verificato nel pomeriggio del 16 maggio 2026, quando un uomo ha deliberatamente lanciato la sua auto a tutta velocità contro i pedoni nel pieno centro di Modena.

L'aggressione ha causato il ferimento di almeno sette persone, alcune delle quali versano in condizioni molto gravi. Successivamente all'investimento, l'uomo avrebbe anche accoltellato un passante, aggravando ulteriormente la situazione. Il responsabile è stato prontamente fermato grazie all'intervento congiunto di alcuni cittadini e delle forze dell'ordine, che hanno agito con determinazione per contenere la minaccia.

Le reazioni istituzionali e l'appello all'unità

L'accaduto ha generato un'ondata di condanna e solidarietà da parte delle principali figure politiche. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l'episodio “gravissimo”, esprimendo vicinanza ai feriti e alle loro famiglie.

Meloni ha inoltre ringraziato i cittadini intervenuti e le Forze dell’ordine, auspicando che il responsabile “risponda fino in fondo delle sue azioni”. La premier ha assicurato di essere in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda.

Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha manifestato il suo sgomento. Dopo aver telefonato al Ministro dell’Interno Piantedosi per ottenere “approfondimenti sul grave episodio”, Tajani ha espresso preoccupazione per la salute dei feriti, sottolineando che “alcuni di loro purtroppo sono in gravi condizioni”. Ha inoltre elogiato il lavoro delle forze dell'ordine, che “ogni giorno con coraggio mettono a repentaglio la loro vita per proteggere la nostra”.

Dall'opposizione, tra i primi a commentare è stato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha evidenziato la natura inedita dell'evento in Italia. Renzi si è detto “sconvolto dalle notizie che arrivano da Modena”, rivolgendo un pensiero ai feriti e alle loro famiglie. Ha ringraziato i cittadini che “hanno messo in pericolo la loro vita per reagire” e le Istituzioni coinvolte, dai medici ai soccorritori e alle forze dell’ordine. Il suo messaggio si è concluso con un forte appello a “fare chiarezza subito e reagire tutti insieme con la massima determinazione”, ribadendo il sostegno alla città con un “Forza Modena!”.