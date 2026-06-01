La premier uscente della Danimarca, Mette Frederiksen, leader dei socialdemocratici, ha annunciato il 1° giugno 2026 di aver raggiunto un accordo per la formazione di un nuovo governo. L'annuncio giunge oltre due mesi dopo le elezioni parlamentari, al termine di una prolungata fase di trattative.

Frederiksen ha comunicato la notizia dopo aver incontrato il Re e la Regina, dichiarando: "Ho comunicato che, dopo lunghe trattative, è possibile formare un governo". Il nuovo esecutivo, guidato dalla stessa Frederiksen, sarà sostenuto da una coalizione di centro-sinistra e centro, che include il Partito Socialdemocratico, il Partito Popolare Socialista (SF), i Moderaterna e De Radikale.

La coalizione e i negoziati

La costituzione del nuovo governo danese è l'esito di un complesso processo negoziale avviato dopo le elezioni parlamentari, tenutesi più di due mesi fa. I partiti hanno discusso per trovare una base comune e assicurare una maggioranza stabile. La coalizione di Frederiksen, unendo forze progressiste e centriste, è composta da Partito Socialdemocratico, Partito Popolare Socialista, Moderaterna e De Radikale.

L'accordo raggiunto consente a Mette Frederiksen di mantenere la carica di primo ministro per un nuovo mandato. La premier ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le componenti della coalizione per affrontare le sfide politiche e sociali del Paese.

Il ruolo del primo ministro danese

Il primo ministro della Danimarca è il capo del governo e guida l'esecutivo, nominato dal monarca dopo consultazioni parlamentari. Ha il compito di formare il governo, dirigere la politica generale e rappresentare il Paese nelle relazioni internazionali. Questa posizione è centrale nel sistema politico danese, basato su una monarchia costituzionale e un sistema parlamentare.

Con questo nuovo incarico, Mette Frederiksen inizia il suo terzo mandato consecutivo come primo ministro, consolidando il suo ruolo nella politica danese dopo aver guidato il Paese nelle precedenti legislature.