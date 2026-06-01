Ad Agropoli, in provincia di Salerno, è scattata una mobilitazione significativa per la tutela del diritto alla salute. Un presidio permanente è stato avviato davanti all'ospedale cittadino, promosso congiuntamente da un'ampia coalizione di cittadini e comitati locali. L'iniziativa mira a esprimere una ferma richiesta alle autorità competenti: il mantenimento e il potenziamento dei servizi sanitari essenziali offerti dalla struttura ospedaliera, considerata un pilastro fondamentale per la comunità.

La protesta ha assunto fin da subito un carattere simbolico di forte impatto.

All'ingresso del nosocomio, i manifestanti hanno collocato una bara simbolica, un gesto eloquente che intende rappresentare la “morte” dei servizi sanitari o, più ampiamente, la fine di un diritto fondamentale. Accanto alla bara, uno striscione reca la scritta inequivocabile: “Non possono esistere i doveri senza godere dei diritti”. Questa frase sintetizza il profondo malcontento e la percezione di un disequilibrio tra le aspettative della cittadinanza e la realtà dei servizi offerti.

Le ragioni della protesta e le azioni simboliche

I partecipanti alla manifestazione non si limitano a una generica richiesta, ma denunciano con precisione le criticità che affliggono l'ospedale di Agropoli. Tra le principali problematiche evidenziate vi sono quelle legate all'organizzazione interna dei servizi e, soprattutto, alla carenza di personale medico e paramedico.

Queste deficienze, a loro avviso, compromettono la piena operatività della struttura e la qualità dell'assistenza sanitaria. Per questo, chiedono interventi urgenti e risolutivi che possano garantire un funzionamento ottimale del presidio.

A rafforzare il messaggio di protesta, i cittadini hanno intrapreso un'ulteriore azione dal forte valore simbolico: stanno riponendo le proprie tessere elettorali all'interno della bara. Questo gesto, di grande impatto civico, non è solo una forma di dissenso, ma un chiaro monito alle istituzioni. Con esso, i manifestanti intendono sottolineare la gravità della situazione e la necessità impellente di ottenere risposte concrete e tangibili sul diritto alla salute, un tema che da anni rappresenta una priorità inascoltata per la popolazione locale.

Il Comitato civico e gli obiettivi a lungo termine

Il presidio è stato organizzato e promosso dal Comitato civico per la riapertura del presidio ospedaliero, un'entità che da tempo si batte per la salvaguardia e il rilancio della struttura. La manifestazione non è concepita come un evento isolato, ma come una protesta a oltranza, un impegno a mantenere una presenza continuativa davanti all'ospedale nei prossimi giorni. L'obiettivo è chiaro: mantenere alta l'attenzione pubblica e mediatica sulla questione, impedendo che le richieste della cittadinanza vengano ignorate o relegate in secondo piano.

Gli organizzatori hanno espresso con chiarezza la finalità ultima di questa mobilitazione: sollecitare un confronto diretto e costruttivo con le istituzioni competenti.

L'intento è quello di avviare un dialogo serio e produttivo che possa condurre a risposte concrete e definitive sul futuro del presidio sanitario cittadino. La manifestazione si configura, dunque, come l'espressione di una cittadinanza che, dopo anni di attesa e promesse non mantenute, ha deciso di far sentire con forza la propria voce per la tutela di un bene primario come la salute pubblica.

La determinazione dei cittadini di Agropoli a proseguire con il presidio permanente riflette la profonda preoccupazione per il destino dell'ospedale e la volontà di assicurare che i servizi sanitari locali siano non solo mantenuti, ma anche adeguatamente potenziati per rispondere alle esigenze di una comunità che merita un'assistenza sanitaria efficiente e accessibile. La mobilitazione è un appello pressante affinché le autorità prendano atto delle istanze e agiscano con tempestività per garantire il pieno funzionamento della struttura.