Andrea Sempio, trentottenne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nell’ambito della nuova indagine condotta dalla procura di Pavia, non risponderà alle domande dei pubblici ministeri. L’interrogatorio, fissato per domani, vedrà Sempio avvalersi della facoltà di non rispondere, come annunciato dai suoi legali. L'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei difensori, ha specificato che la difesa ha conferito incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza personologica sul proprio assistito. Questo atto è considerato dal pool difensivo un presupposto ritenuto opportuno prima di un eventuale interrogatorio.

La decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere è stata formalizzata in una nota dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. I difensori si riservano la possibilità di chiedere ai pm di riconvocare Sempio per rendere esame solo dopo l'esito di tale consulenza e la chiusura dell'inchiesta. La scelta è motivata dal fatto che le indagini preliminari non sono ancora concluse e, di conseguenza, il quadro probatorio non è considerato completo. Sempio era stato convocato in procura a Pavia per domani, mercoledì 6 maggio, a seguito di un invito a comparire che includeva un nuovo capo di imputazione e una ricostruzione dell'aggressione significativamente diversa da quella che aveva portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

La consulenza personologica: un approfondimento

Per la consulenza personologica, la difesa di Sempio ha optato per la sottoposizione del trentottenne a test canonici, comunemente impiegati in ambito forense. Questa metodologia è stata preferita all'analisi dei soli dati documentali già presenti nel fascicolo. Il profilo personologico è definito come una valutazione strutturata delle caratteristiche psicologiche, emotive, cognitive e comportamentali di un individuo. Si ottiene attraverso test specifici e colloqui clinici. Tale consulenza è ritenuta essenziale in contesti psicologici, clinici, forensi e investigativi per identificare punti di forza, eventuali fragilità, tratti distintivi della personalità e potenziali disfunzioni.

Le cugine di Chiara Poggi convocate come persone informate sui fatti

Nell'ambito della medesima indagine, le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, sono state convocate a Milano. Saranno ascoltate mercoledì mattina dai pubblici ministeri in qualità di persone informate sui fatti. È importante sottolineare che le due donne non risultano indagate. L'attività istruttoria prosegue quindi su diversi fronti, con l'obiettivo di acquisire ulteriori elementi utili al progresso dell'inchiesta.